Sicherheitszentrum Haag: Kritik an den Kosten

In der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag rückte die Umsetzung des geplanten Sicherheitszentrums, in dem Rotes Kreuz und Feuerwehr untergebracht werden sollen, wieder einen Schritt näher.

Der Gemeinderat beschloss, das Architekturbüro von Erwin Hackl mit der örtlichen Bauaufsicht und der Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen zu beauftragen. Da aufgrund der Größe des Projekts und der geschätzten Gesamtkosten von rund sieben Millionen Euro ein EU-weites Vergabeverfahren erforderlich ist, wird Franz Wolfsbeißer mit der Verfahrensbegleitung betraut werden.

Viel Kritik, aber keine Zustimmung zu den beiden Tagesordnungspunkten, gab es von den Mitgliedern der „Liste für Haag“. Vor allem die hohen Kosten bereiteten ihnen Kopfzerbrechen. „Offensichtlich sind die Kosten vollkommen aus dem Ruder gelaufen“, kritisierte Stadtrat Martin Stöckler. „Das sind Dimensionen, die habe ich in den zehn Jahren, in denen ich Gemeinderat bin, so noch nicht gehabt“, ergänzte Thomas Stockinger. Stadtrat Josef Staudinger sprach gar von einer Verteuerung um 100 Prozent im Vergleich zur ersten Schätzung.

Ohne Kenntnis der Pläne könne er nicht zustimmen, erklärte Martin Huber. privat

Dass die geschätzten Kosten enorm gestiegen sind, bestätigte auch die ÖVP. „Durch Corona ist alles teurer geworden. Wir haben allein 15 Prozent bei den Baukosten draufgeschlagen“, erklärte Peter Schweinschwaller. Bürgermeister Lukas Michlmayr gab zu bedenken, dass sich ja auch das Projekt an sich geändert habe. Das Parkdeck, das sich mit 400.000 Euro zu Buche schlägt, sei beim ursprünglichen Plan nicht notwendig gewesen. Außerdem habe sich gezeigt, das man den Boden stabilisieren müsse. Kostenpunkt dafür: 250.000 Euro. Außerdem wird nun auch die Altenpflegeschule (SOB) im Gebäude untergebracht, was eine halbe Million Euro koste, rechnet Michlmayr vor.

Die Bürgerliste kritisierte auch, dass man ihr die aktuellen Pläne vorenthalten habe. „Ich kann nichts beschließen, was ich nicht kenne“, verkündete Martin Huber. Das ließ der Stadtchef nicht gelten. In einem Informationsgremium mit Vertretern aller Parteien wurden die Pläne hergezeigt. „Josef Staudinger ist in dem Gremium und hat alle Pläne gesehen“, stellt Michlmayr klar.

Der Öffentlichkeit werden die Pläne übrigens im Rahmen einer Infoveranstaltung in der Mostviertelhalle am 11. November vorgestellt.