Ohne den für die Finanzen zuständigen Vizebürgermeister Anton Pfaffeneder, der sich als Kontaktperson in Quarantäne befand, wurde bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag der Voranschlag für das Jahr 2021 beschlossen. „Wir haben den Voranschlag am Montag gemeinsam mit allen Fraktionen drei Stunden lang durchbesprochen“, erklärt Bürgermeister Lukas Michlmayr, warum das Zahlenwerk in der Sitzung nur noch kurz abgehandelt wurde.

Da die Ertragsanteile wegen der Coronakrise wegbrechen, handelt es sich beim Voranschlag um ein Sparpaket. „Wir haben bei den Ertragsanteilen ein Minus von 600.000 Euro und die Ausgaben steigen“, betont der Stadtchef. Deshalb habe man sehr vorsichtig budgetiert und einige Projekte zurückgestellt. „Wir machen nichts, was nicht unbedingt notwendig ist“, stellt Michlmayr klar.

Somit wird das gemeinsame Sicherheitszentrum für Feuerwehr und Rotes Kreuz, das sich mit 1,67 Millionen Euro im Voranschlag wiederfindet, das einzige Großprojekt sein. Die Anschaffung eines Traktors für den Bauhof oder weiterer Spielgeräte für den Spielplatz in Holzleiten werden vorerst nicht erfolgen. Auch im Straßenbau wird man sich in der ersten Jahreshälfte auf die notwendigsten Neuaufschließungen beschränken. „Jegliche Sanierungen auf allen Gemeindestraßen und Güterwegen sind verschoben. Schlaglöcher oder Risse in den Straßen werden notiert, aber nicht saniert“, bittet Michlmayr die Bevölkerung um Verständnis.