St. Valentin: Das Großprojekt hat jetzt auch einen Namen

Der Bau des St. Valentiner Veranstaltungszentrums schreitet zügig voran. Damit sich auch die Mitglieder des Gemeinderates ein Bild vom aktuellen Stand machen konnten, luden Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr und Kulturstadtrat Leopold Feilecker am vergangenen Dienstag vor der Gemeinderatssitzung zur Besichtigung. Man nützte die Gelegenheit auch gleich dazu, dem Haus offiziell einen Namen zu geben.

Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr und Kulturstadtrat Leopold Feilecker tauften das Veranstaltungszentrum auf den Namen Valentinum. Foto: Vogl

Das Veranstaltungszentrum wurde auf Valentinum getauft. „Das ist ein Eigenname, den man nicht erklären muss. Man weiß gleich, wo es ist“, betonte Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr. Die Namensfindung nahm aber dennoch einige an Zeit in Anspruch. „Den Namen Valentinum hatten wir schon am Anfang dabei, aber er ist nicht so gut angekommen“, erinnert sich Leopold Feilecker zurück. Man schickte dann drei Namen in die Abstimmung und bekam in diesem Prozess auch wieder neue Vorschläge. „Da ist dann mehrmals der Name Valentinum gefallen“, erklärte die Bürgermeisterin, warum man diesen Namen dann doch wieder aufgegriffen hat. In einer kurzen Taufzeremonie wünschte sie dem Valentinum „ein langes Leben, dass es ein lebendiges Haus sein soll und mit Leben erfüllt werden soll.“ Präsentiert wurden auch bereits Pläne der Architekten, wie der Schriftzug in großen Lettern später aussehen wird.

Ich wünsche dem Baby alles Gute. Ich weiß jetzt nicht, ob das Valentinum ein Mädchen oder ein Bub ist.“ BürGermeisterin Kerstin Suchan-Mayr war bei der Taufe des Veranstaltungszentrums zu Scherzen aufgelegt.

Um das Valentinum, genau genommen um die Bediensteten des Veranstaltungszentrums, ging es dann später auch in der Gemeinderatssitzung bei der Genehmigung der Änderung des Dienstpostenplans. Dieser sieht zwei zusätzliche Putzkräfte und jeweils einen Vertreter oder eine Vertreterin für Valentinum-Leiterin Ulrike Gruber und Haustechniker Peter Brandner vor. Pläne, die von der ÖVP nicht gutgeheißen wurden. „Sollten wir nicht zuerst schauen, wie sich das Veranstaltungszentrum entwickelt und dann erst neue Posten schaffen? Sechs Personen für das Veranstaltungszentrum, da rennen uns die Kosten davon“, erklärte Prüfungsausschuss-Obmann Florian Schnetzinger. Auch Stadtrat Andreas Pum konnte den Dienstpostenplan „nicht akzeptieren“. Zuerst müsse es seiner Meinung nach ein Hallennutzungskonzept geben und am Ende gehöre die Frage des Personals gelöst. „Eine Fahrt ins Blaue ist nicht der Weg, den wir mitgehen wollen“, stellte er klar, warum die ÖVP geschlossen gegen den Dienstpostenplan stimmen werde.

ÖVP gegen Änderung des Dienstpostenplanes

Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr betonte, dass noch nicht gesagt sei, ob die Neuanstellungen auch schlagend würden, oder ob man bei der Reinigung eventuell auf eine Reinigungsfirma zurückgreifen werde. Zustimmung fand der Dienstpostenplan jedenfalls bei den Freiheitlichen. „Ich kann die Haltung der ÖVP nicht ganz verstehen. Externe kosten meistens um ein Vielfaches mehr als eigene Mitarbeiter. Da bin ich schon dafür, dass wir auf eigene Leute setzen, weil man sie auch mehr in der Hand hat“, betonte FPÖ-Gemeinderat Johannes Lugmayr.

Kritik an Kostenexplosion beim Hauptpumpwerk

Während sich über St. Valentin ein heftiges Gewitter entlud, wurde auch die Stimmung im Sitzungssaal explosiver, als es darum ging, den Grundsatzbeschluss für die Sanierung des Hauptpumpwerkes zu ändern. Beim Beschluss im Dezember des Vorjahres ging man von Kosten in Höhe von rund 536.000 Euro aus. Eine neue Schätzung beläuft sich nun auf 1,12 Millionen Euro. „Ich verstehe nicht, dass man 600.000 Euro Mehrkosten vor einem halben Jahr nicht gewusst hat. Das sind mehr als hundert Prozent Mehrkosten. Wie bereitest du ein Projekt vor?“, übte SPÖ-Gemeinderat Heinrich Ströcker heftige Kritik am zuständigen ÖVP-Stadtrat Andreas Pum. „Man kann nicht transparenter arbeiten“, erwiderte dieser. Die im Dezember kolportierten Kosten seien nur Grundschätzkosten gewesen. Die Kosten von 1,12 Millionen Euro seien jetzt das Ergebnis einer Detailplanung. „Das Projekt ist längst überfällig. Jede Minute, die wir noch diskutieren, ist eine Minute zu viel“, warnte Pum, dass die Sicherheit der Mitarbeiter bei Starkregen nicht mehr gewährleistet sei. „Es geht ja nicht gegen das Projekt, sondern gegen die Vorgehensweise“, stellte Stöckler klar. Aufgrund der dringenden Notwendigkeit des Projekts wurde die Änderung des Grundsatzbeschlusses letztendlich einstimmig beschlossen.

Zur Debatte stand auch der Ankauf eines für die Umfahrung Langenhart-Herzograd notwendigen Grundstückes. „Es ist der letzte fehlende Puzz leteil“, erklärte Bürgermeisterin Suchan-Mayr. Dass die Umfahrung notwendig sei, um die Bürger von Lärm und Verkehr zu entlasten und die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten, sehen auch die ÖVP und FPÖ so. „Das ist ein wichtiger Beschluss, aber die Straße ist noch nicht gebaut. Das wird noch viel Zeit in Anspruch nehmen“, gab Andreas Pum zu bedenken. Die Grünen verweigerten die Zustimmung. Das Problem müsse man anders lösen, nicht mit einer zusätzlichen Straße, so die Begründung.

