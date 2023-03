St. Valentin: Grundsatzbeschluss für Ganztagesschule

Der St. Valentiner Gemeinderat fasste in seiner gestrigen Sitzung einen Grundsatzbeschluss für die Umsetzung des Projekts „Einführung Ganztagesschule in getrennter Abfolge an der Volksschule Langenhart“. Mit Ausnahme der FPÖ, die sich der Stimmen enthielt, sprachen sich alle Fraktionen für eine Umsetzung aus. „Getrennte Abfolge“ bedeutet, dass der Unterricht vormittags stattfindet. Nach dem Mittagessen stehen dann Lernzeit und Hausübung und Freizeit auf dem Programm. Damit unterscheidet sich diese Variante von der verschränkten Form, wo ganztägig zwischen Schulzeit und Freizeit gewechselt werden kann.

Richtlinien und Kosten für Eltern noch offen

Nach dem Schulende um 11.30 Uhr erfolgt die Betreuung noch bis 16 Uhr. Wie hoch die Kosten für die Eltern sein werden, wird sich erst herausstellen, wenn bekannt ist, wie groß das Interesse ist. Bildungsstadträtin Andrea Prohaska sieht mit dem Beschluss jedenfalls einen wichtigen Schritt gesetzt. „Als nächstes kann somit die Elterninfo erfolgen. Wir erarbeiten nun die genauen Richtlinien. Aufgrund der Räumlichkeiten in der VS Langenhart ist eine Umsetzung jetzt möglich. Damit haben wir ein wichtiges Projekt, das ja schon viele Jahre lang geplant ist, auf Schiene gebracht“, erklärt sie. Bezüglich Preisgestaltung hofft sie, dass noch die eine oder andere Fördermöglichkeit genützt werden kann.

Erste Pläne zur Ganztagsschule gab es übrigens bereits 2017. Damals war das Interesse noch geringer. „Wir haben vor den Weihnachtsferien in einer Elterninfo das Interesse wieder ausgelotet, und da hat es sehr viele positive Rückmeldungen gegeben“, betont Prohaska.

Auch Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr (SPÖ) sieht damit eine wichtige Weiche gestellt. Der Standort in Langenhart sei bestens geeignet. Sie unterstreicht aber auch, dass es bei solchen wichtigen pädagogischen Projekten mehr Unterstützung der Gemeinden durch Bund und Land brauche.

FPÖ-Gemeinderat Johannes Lugmayr erklärt die Enthaltung seiner Fraktion damit, dass eine Ganztagsschule kein Gemeinde-, sondern ein Bundes- oder Landesthema sei. „So übernimmt St. Valentin zwar eine Vorreiterrolle, und ich verstehe auch, dass man Frauen und Familien entlastet. Es ist aber eine Ungleichheit zu anderen Gemeinden, die sich so etwas nicht leisten können“, argumentiert er.

Lugmayr verweist auch darauf, dass es früher möglich war, als Alleinverdiener eine Familie zu versorgen. Heute müssten viele arbeiten gehen, gerade Frauen, die lieber bei ihren Kindern zuhause bleiben würden. „Dieses Thema sollte man einmal angehen. Für uns ist auch der persönliche Einfluss der Eltern auf die Kinder sehr wichtig. Wir werden das nicht ablehnen, weil wir wissen, dass Familien die Betreuung brauchen. Aber das Thema gehört auf Landes- und Bundesebene geklärt“, sagt der Freiheitliche.

