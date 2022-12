St. Valentin: Opposition geschlossen gegen den Voranschlag

Der Voranschlag für 2023 stand bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstag im Mittelpunkt. Steigende Schulden und ein negatives Nettoergebnis waren Anlass für Diskussionen und sorgten für Einigkeit bei der Opposition. ÖVP, FPÖ und Grüne verweigerten dem Zahlenwerk letztendlich ihre Zustimmung.

Großprojekte wie die Veranstaltungshalle und der Zubau bei der Volks- und Sonderschule in Langenhart reißen eine Lücke ins Budget. Dazu kommen Kosten aufgrund der Teuerung, die nicht zu erwarten waren, betonte Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr. Dreifache Kosten bei der Energie, Personalkosten und Zinserhöhungen bescheren der Gemeinde Mehrkosten in der Höhe von 1,7 Millionen Euro. „Es war keine leichte Aufgabe, das Haushaltspotenzial ins Positive zu bringen“, stellte die Stadtchefin klar. Obwohl sich die Kommunalsteuer mit acht Millionen und die Ertragsanteile mit annähernd zehn Millionen Euro zu Buche schlagen, steigen die Schulden um fünf Millionen auf 25,5 Millionen Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.736 Euro entspricht.

ÖVP gibt heuer keine Vorschusslorbeeren mehr

Eine Entwicklung, die bei der Opposition heftige Kritik hervorrief. „Ich glaube, wir sind bei den Finanzen irgendwann einmal falsch abgebogen. Ich sehe die Situation sehr kritisch“, erklärte Grün-Stadtrat Bernd Steiner, warum seine Fraktion dem Voranschlag wie schon im Vorjahr nicht zustimmt.

Die ÖVP hatte das Zahlenwerk im Vorjahr noch mitgetragen, war allerdings heuer „nicht mehr bereit, die Vorschusslorbeeren zu geben“, wie Stadtrat Andreas Pum betonte. „Der Schuldenstand hat sich in den letzten vier Jahren um 40 Prozent erhöht“, kritisierte er. Der gute Kaufmann baue in guten Zeiten vor, um für schlechte Zeiten gerüstet zu sein. „Wir haben zwölf Jahre gespart für Projekte, die wir jetzt umsetzen wollen, aber die Schulden werden wieder mehr. Wofür haben wir dann gespart?“, fragte Pum.

Am schärfsten fiel die Kritik von FPÖ-Gemeinderat Johannes Lugmayr aus, der den Verkauf eines gemeindeeigenen Grundstücks um eine Million Euro mit dem Verkauf von Tafelsilber verglich. „Leider ist es nicht gelungen, einen vernünftigen Voranschlag zu erstellen. Wenn wir ehrlich sind, sollten wir ihn geschlossen ablehnen. Hauen wir ihn über die Häuser“, sparte Lugmayr nicht mit deutlichen Worten. Er appellierte an die Vernunft der SPÖ-Mandatare, sich zwischen Weihnachten und Neujahr zusammenzusetzen, um Einsparungspotenzial zu eruieren und in einer Sondersitzung im Jänner einen neuen Voranschlag zu beschließen.

SPÖ kritisiert Verhalten

der Opposition

Ein Vorschlag, der bei der SPÖ auf wenig Gegenliebe stieß. Stadtrat Rafael Mugrauer und Bürgermeisterin Suchan-Mayr warfen der Opposition vor, bei der Budgetsitzung keine Diskussion geführt zu haben. „Eure Ausführungen anzuhören, ist sehr spannend. Es wäre gut, wenn ihr das zu einem Zeitpunkt vorbringt, wo man noch was ändern kann“, war die Stadtchefin verärgert. „Jeder hätte genug Zeit gehabt, sich hier einzubringen“, fand Stadträtin Andrea Prohaska die Diskussion in der Gemeinderatssitzung „zum Speiben“.

Einig war sich der Gemeinderat dann beim Beschluss eines Teuerungsausgleichsfonds in der Höhe von 60.000 Euro und dessen Richtlinien für Menschen mit geringem Einkommen. So wurde beschlossen, dass Personen, die berechtigt sind, den Heizkostenzuschuss zu beziehen, einen hundertprozentigen Zuschlag in der Höhe von 100 Euro aus dem Teuerungsausgleichsfonds bekommen. Personen, die berechtigt sind Unterstützung bei Schulveranstaltungen zu beziehen, erhalten vom Förderbetrag weitere 50 Prozent Sonderförderung. Außerdem gelangt der vorgeschriebene Bastelbeitrag für Kindergärten von März bis Juli 2023 einmalig nicht zur Vorschreibung an die Eltern, sondern wird mit dem Geld des Teuerungsausgleichsfonds gegenverrechnet. Bei besonders schwerwiegenden und kurzfristig vorliegenden Finanzierungsnotständen wie Stromabschaltung oder nicht vorhandener Heizmöglichkeit, sind nun auch Sondernotaushilfen von maximal 500 Euro möglich.

