Stadt Haag: Schulden haben sich verringert

Es war eine ungewohnte Gemeinderatssitzung, die am vergangenen Mittwoch in der Mostviertelhalle über die Bühne ging. Die Mandatare zeigten sich einig wie selten zuvor und beschlossen sämtliche Tagesordnungspunkte einstimmig.

Negative Wortmeldungen blieben diesmal auch seitens der Liste für Haag aus. Trotzdem stand die Bürgerliste bei zwei Tagesordnungspunkten im Mittelpunkt. So wurde nach dem freiwilligen Ausscheiden von Stefanie Piswanger mit Bianca Mayrhofer aus Holzleiten eine neue Gemeinderätin angelobt. Beschlossen wurde auch die Calisthenics-Anlage, die auf Initiative von Sportstadtrat Martin Stöckler im Freizeitzentrum errichtet wird. Die Anlage wird 28 Geräte umfassen und rund 46.000 Euro kosten. Eine 20-prozentige Förderzusage des Landes gibt es bereits. „Die Anlage ist eine gute Möglichkeit, einen Beitrag für mehr sportliche Betätigung zu leisten“, betonte Stöckler.

Finanzielle Situation ist sehr positiv

Da bereits im Stadtrat detailliert durchbesprochen, wurde auch der Rechnungsabschluss ohne Diskussion abgesegnet. Das lag auch am positiven Ergebnis, das Vizebürgermeister Anton Pfaffeneder dem Gemeinderat präsentieren konnte. „Das Haushaltspotenzial ist mit 932.555 Euro sehr positiv ausgefallen. Der Ausblick bei der Budgeterstellung war ein ganz anderer. Damals haben wir damit gerechnet, dass wir in dem Jahr gut dabei sind, wenn wir mit Null aussteigen. Das hat sich zum Glück anders entwickelt“, erklärte er. Diese Entwicklung hat mehrere Gründe. So wurden einige Projekte verschoben und somit ausgabenseitig gespart. Außerdem haben sich die Einnahmen, wie Ertragsanteile und Kommunalsteuer, positiv entwickelt. Verringert hat sich auch der Schuldenstand. Die Pro-Kopf-Verschuldung ist um 125 Euro auf 2.330 Euro gesunken.

Der Gemeinderat fasste auch einen Grundsatzbeschluss, für derzeit 18 Liegenschaften südöstlich des Gewerbeparks in Krottendorf und Richersdorf einen öffentlichen Kanal und eine öffentliche Wasserleitung zu errichten, da die Brunnen aufgrund der schlechten Wasserproben behördlich gesperrt werden mussten.

