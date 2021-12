Strengberg: Mehrzwecksaal-Kauf ist fixiert

Einstimmige Beschlüsse kennzeichneten die Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag. „Trotz der oft verschiedenen politischen Anschauungen wird in Strengberg das Gemeinsame in den Vordergrund gestellt. Im Laufe des Jahres wurden fast alle Gemeinderatsbeschlüsse einstimmig gefasst, es gab nur wenige Stimmenthaltungen“, freut sich Bürgermeister Johann Bruckner (ÖVP) über die gute Zusammenarbeit mit der SPÖ.

Einer der Hauptpunkte der Sitzung war der Voranschlag für 2022. Für das nächste Jahr rechnet man mit einer weiteren soliden positiven Entwicklung der Einnahmen. Der operative Aufwand wird sich gegenüber den Vorjahren geringfügig erhöhen. Neben Investitionen in das Bildungszentrum und die Infrastruktur (Straßen, Kanal, Wasser) wird der größte Brocken in den nächsten beiden Jahren der Ankauf eines Mehrzwecksaales sein, der im Projekt Unterbergerhof mitgebaut wird. Für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrautos HLF3 (Kostenpunkt rund 540.000 Euro) wurde für den Beitrag der Gemeinde bereits im Vorjahr eine Rücklage gebildet, beziehungsweise erfolgt im Jahr 2022 eine Darlehensaufnahme. „Erfreulich ist, dass trotz der großen Investitionen in die Wasserversorgung in den letzten Jahren und jetzt in den Mehrzwecksaal der Schuldenstand im Jahr 2021 verringert werden kann und dann im nächsten Jahr gleich bleiben wird“, betont der Ortschef.

Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt war der Beschluss, den Kauf- und Anwartschaftsvertrag mit der Firma Simader über den Kauf eines Mehrzwecksaales im Rahmen des Projektes Unterbergerhof zu unterzeichnen. Insgesamt wird eine Fläche von 360 m² angekauft. Der Saal, der in drei Teile geteilt werden kann, hat eine Gesamtfläche von rund 213 m². Für den Foyerbereich stehen rund 78 m² zur Verfügung. Die restliche Fläche wird für WC-Anlagen und Lagerräume verwendet. „Insgesamt wird mit Investitionskosten in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro gerechnet, die sich auf das Budget 2022 und 2023 auswirken“, erklärt Bruckner.

Beschlossen hat der Gemeinderat auch, dass beim Projekt Unterbergerhof die beiden Gebäude an der B1 die Hausnummern des ehemaligen Gasthauses Steinkellner und des Kaufhauses Hödl erhalten werden. Um die geschichtliche Vergangenheit im Bezug auf den Vorbesitzer zu wahren, wird für die zu den restlichen Wohnbauten führende Straße die Bezeichnung Steinkellnergasse verwendet.