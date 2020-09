Keine großen Projekte, aber einige wichtige Beschlüsse standen bei der Gemeinderatssitzung in der Vorwoche auf der Tagesordnung. Bürgermeister Johann Bruckner berichtete zu Beginn über die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges. So wird im Jahr 2021, spätestens aber 2022, ein HLF3 in den Dienst gestellt. Kostenpunkt: rund 540.000 Euro. „Die Gemeinde unterstützt den Ankauf mit maximal 250.000 Euro. Der restliche Betrag wird durch Förderungen, Verkauf des alten Fahrzeuges und durch einen Beitrag der FF Strengberg finanziert“, erklärt Bruckner.

Dringenden Handlungsbedarf gibt es im Straßenbereich. Aufgrund der Regenfälle in diesem Jahr muss eine Gemeindestraße im Ortsteil Klein-Haag generalsaniert werden. Im Bereich der Sportplatzstraße werden die Arbeiten nach einer Begehung mit Anrainern, Mitgliedern des Straßenbauausschusses und der ausführenden Firma noch im Herbst ausgeführt. Insgesamt wurden für diese beiden Teilstücke Kosten in Höhe von 178.628 Euro beschlossen.

Der Ortschef informierte den Gemeinderat auch, dass es derzeit Verhandlungen mit dem Maschinenring bezüglich der Schneeräumung eines Teiles von Strengberg gibt. „Dies ist notwendig geworden, weil unser langjähriger Mitarbeiter Franz Leitner in Pension gegangen ist beziehungsweise der 30-jährige Gemeinde-Lkw verkauft wurde“, schildert Bruckner. Seitens der Gemeinde wurden bereits ein Schneepflug und ein Tellerstreuer angeschafft.

Über 40 Wohnungen durch neues Projekt

Eine erfreuliche Entwicklung gibt es bezüglich der Schaffung von Wohnraum, denn im Bereich der Wohnsiedlung Sportplatzstraße wurden nun die letzten beiden Grundstücke verkauft. In den vergangenen fünf Jahren entstanden in Strengberg über 50 Eigenheime. Um die Nachfrage nach Wohnungen und Bauplätzen bewerkstelligen zu können, wird der Gemeinderat bei einer der nächsten Sitzungen die Anschaffung von Baugrund beschließen. Anfang September wird den Mitgliedern des Gemeinderates zudem ein neues Projekt präsentiert werden, bei dem über 40 Wohnungen in bester Lage geschaffen werden sollen.

Pünktlich für den Schulbeginn wurden die Umbauarbeiten in den Schulen fertig. In der Mittelschule wurde der gesamte Toilettenbereich saniert, in der Volksschule einige Klassen neu gestaltet. Beim Kindergarten wurde der Außenbereich saniert.