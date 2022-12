Strengberger Gemeindefinanzen: „Kommen gut durch“

„Mehr kann es immer sein, aber wir kommen gut durch – auch mit den geplanten Projekten“, fasst Bürgermeister Johann Bruckner den Voranschlag für 2023 zusammen, der bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag einstimmig beschlossen wurde.

Obwohl unerwartete Zusatzkosten für Energie und Zinsen in der Höhe von rund 200.000 Euro anfallen, kann man in der Gemeinde einige wichtige Projekte angehen. Größtes Projekt ist der Mehrzwecksaal im Unterbergerhof, für den 870.000 Euro veranschlagt sind. 270.000 Euro investiert die Gemeinde in ihre Sportanlagen. So werden die Flutlichtanlagen am Fußball-, Stockschützen- und Tennisplatz auf LED umgestellt, wofür 70.000 Euro vorgesehen sind. 200.000 Euro sind für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes für den SCU Strengberg eingeplant. Dieser ist deshalb notwendig, weil es Probleme mit dem Trainingsplatz gibt. „Der Platz ist ständig nass und trotz Sanierungsversuchen ist kein Training möglich“, schildert Bruckner. Deshalb werde das Hauptspielfeld mehr beansprucht und sei mittlerweile in einem schlechten Zustand. Somit suchte der Fußballverein um die Errichtung eines Kunstrasenplatzes an, der 365 Tage im Jahr bespielbar ist. Der Gemeinderat fasste dazu einen Grundsatzbeschluss.

Investieren wird die Gemeinde 2023 auch in die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Gemeindegebäuden. Derzeit sind drei Anlagen auf dem Dach der Mittelschule, der Kläranlage und dem Gebäude der FF Strengberg in Betrieb. Zwei weitere Standorte am Dach des Depots der FF Thürnbuch-Au und des Turnsaales der Mittelschule sollen nun mit Anlagen ausgestattet werden, die rund 80 kWp liefern. Die Gesamtkosten werden auf rund 100.000 Euro geschätzt, Förderungen bis zu 80 Prozent sind möglich.

Beschlossen hat der Gemeinderat auch eine Erhöhung der Wasserabgaben, die vom Land dringend empfohlen wurde. Die Wasserbezugsgebühr wird von 1,85 auf 2,10 Euro angehoben, die Bereitstellungsgebühr von 13 auf 20 Euro. Die Änderung wird mit Jahresbeginn wirksam. Abgesegnet hat der Gemeinderat auch Zuschüsse für die Dorferneuerung in Höhe von 4.000 Euro pro Jahr und die Gesunde Gemeinde in Höhe von 2.000 Euro pro Jahr.

