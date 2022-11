St. Valentin: 18-Jähriger urinierte der Polizei bei Festnahme ins Auto

Wegen Diebstahl, Nötigung, versuchtem Raub, Widerstand gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung und schwerer Sachbeschädigung musste sich ein 18-Jähriger aus St. Valentin vor dem Landesgericht St. Pölten verantworten. Vier Mal innerhalb von zwei Monaten, beginnend im Juli dieses Jahres, verstieß der junge Mann gegen das Gesetz. Beim vierten Mal urinierte er der Polizei sogar ins Auto.

Mitte Juli wurde der St. Valentiner erwischt, als er versuchte harten Alkohol von einer Tankstelle zu stehlen. Ein anderer Kunde beobachtete, wie der 18-Jährige eine Flasche Jägermeister in seinen Rucksack steckte, an der Kassa aber nur ein paar Dosen Bier zahlte. Der Zeuge entschied sich einzugreifen und sprach den junge Mann auf den Diebstahl an.

Er stellte sich dem Angeklagten in den Weg und versuchte ihn zu überreden, für den Alkohol zu zahlen. Der junge Mann lies sich allerdings nicht beirren, stieß den Mann aus dem Weg und flüchtete. Der Vorfall wurde jedoch über die Überwachungskameras der Tankstelle aufgezeichnet.

Knapp zwei Wochen nach dem Diebstahl bekam der Angeklagte Besuch von Polizeibeamten aufgrund einer Anzeige wegen Sachbeschädigung. Dabei zeigte er sich laut den Beamten extrem aggressiv und ging letztendlich auf die Polizisten los. Einer der Beamten beschrieb, wie der Angeklagte sie zu Boden stieß und sich dann auf ihn warf. Vor der Richterin gab er zu an dem Tag Alkohol und Speed konsumiert zu haben

Böse Überraschung für die Beamten

Ein dritter Vorfall ereignete sich im August am Bahnhof St. Valentin. Der 18-Jährige sprach dort einen anderen jungen Mann an und forderte Geld von ihm. Als er sich weigerte, drohte er ihm mit Gewalt. Allerdings trickste das Opfer den Angeklagten aus. Er gab vor, zu einem Bankautomaten zu gehen, um Geld abzuheben, stattdessen ging er aber in die nächste Trafik und rief von dort die Polizei.

Als die Polizei den 18-Jährigen schlussendlich Anfang September festnahm, beschimpfte er die Beamten wüst, wehrte sich gegen die Festnahme und bedrohte die Polizisten. Während der Autofahrt versuchte der Angeklagte, laut den Beamten, immer wieder seine FFP2-Maske abzunehmen. Mehrmals, wenn einer der Polizisten sie wieder richten wollte, versuchte der junge Mann ihn in den Finger zu beißen.

Der Beamte gab auch an, dass der 18-Jährige ihn gegen Ende der Fahrt angrinste und begann in den Wagen zu urinieren. Dabei soll er sich über die Polizisten lustig gemacht haben. Vor Gericht erklärte der junge Mann jedoch, dass er lediglich dringend auf die Toilette musste, die Beamten hätten ihn allerdings ignoriert und er konnte es nicht mehr zurückhalten.

Letztendlich bekannte sich der 18-Jährige jedoch vollständig schuldig zu allen Strafanträgen. Die Richterin verurteilte ihn zu 24 Monaten Haft, wovon 18 Monate bedingt nachgesehen wurden. Außerdem bekam er die Weisung zu einer stationären Drogentherapie nach seiner Enthaftung und muss 180 Euro Schadensersatz an die Landespolizeidirektion zahlen. Das Urteil ist rechtskräftig.

