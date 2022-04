Projekttag am „Tag der Erde“ an der NMS St. Peter/Au

Werbung

Der „Tag der Erde“ am vergangenen Freitag wurde an der Mittelschule St. Peter/Au zum Projekttag erklärt. Die Idee dazu entstand aus einem Biologieprojekt „Wir sind Klima“ der 3. Klasse.

„Wir haben uns im Unterricht eingehend mit dem Thema Erderwärmung sowie den Ursachen und Auswirkungen der Klimaerwärmung beschäftigt. In der Lernwerkstatt wurde zudem praktisch gearbeitet und entdeckend gelernt, indem wir zum Beispiel Klimamodelle zur Polschmelze erstellt oder Upcycling von Müll betrieben haben“, berichtet die Biologie-lehrerin und Projektinitiatorin Barbara Wieser.

Die Schüler machten sich in weiterer Folge Gedanken, wie sie ihre eigene Umgebung klimafreundlicher und schöner gestalten könnten. Daraus ist die Idee zum Projekttag gewachsen, bei dem alle Lehrerinnen und Lehrer Workshops im Stationenbetrieb ausgearbeitet haben.

Ob Müllsammeln, klimafreundliche Jause, Herstellen von Naturkosmetik und Stoffsackerln, Bauen von Insektenhotels oder aber Bäume pflanzen – die Schülerinnen und Schüler waren mit vollem Engagement und großer Begeisterung bei der Sache. Ein Imker in Weistrach wurde besucht und in einer Bäckerei wurde Biogebäck gebacken. Der Forschergeist wurde bei der chemischen Wasseranalyse oder aber beim Bauen von Solarmodellen geweckt. Auch eine Umfrage im Markt zum Thema „Wie klimafreundlich ist die Gemeinde“ wurde von den Kindern durchgeführt. Im Rahmen einer Abschlusspräsentation ließ man den Tag Revue passieren. In allen Akteuren wurde das Bewusstsein geweckt, dass Klimaschutz alle angeht und es wichtig ist, jetzt zu handeln. Den direkten Lebensraum bei der Schule wollen die Schülerinnen und Schüler demnächst in einem eigenen Projekt klimafreundlicher gestalten.

