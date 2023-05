FF Meilersdorf engagiert sich für das Gemeinwohl

Das Wolfsbacher Jubiläumsjahr ist derzeit in aller Munde! Selbst die Feuerwehr Meilersdorf nahm unter dem Motto „1200 Stunden für Ihre Sicherheit“ an der Ausbildungsprüfung „Technischer Einsatz“ teil. Die 31 Teilnehmer hatten sich für die in vier Durchgängen abgewickelte Prüfung so einiges vorgenommen, immerhin investierten sie rund 1200 Stunden in die Vorbereitung für diesen Bewerb, der am 13. Mai stattgefunden hat. Neben dem eigentlichen „Technischen Einsatz“, wobei ein Verkehrsunfall mit Menschenrettung abgearbeitet werden musste, waren auch Erste Hilfe, Gerätekunde und theoretische Fragen Teil der Prüfung. Dabei wurde aber nicht nur Wert auf schnelles Arbeiten gelegt, es ging vielmehr auch darum, dass die Teilnehmer eine fehlerfreie Leistung mit den eigenen Fahrzeugen und Geräten erbringen, wie diese im Einsatz zur Menschenrettung gefordert ist. „Auch in Bezug auf das im Jahr 2022 neu angeschaffte Hilfeleistungsfahrzeug 2 war diese Ausbildungsprüfung eine optimale Vorbereitung für den Ernstfall, gibt sie uns doch eine gewisse Sicherheit im Umgang mit dem Fahrzeug und den darin befindlichen Geräten“, stellt Kommandant Florian Wieser erfreut fest. Ausbildner Gerald Schatzeder zeigte sich sehr zufrieden mit den erbrachten Leistungen und dankte dem dreiköpfigen Prüfungsteam der FF-Amstetten für die Unterstützung in der Vorbereitung und für die Abnahme der Prüfung. In den Wochen der Vorbereitung hat die Firma Oberaigner die erforderlichen Flächen auf ihrem Betriebsgelände für die Trainingszwecke zur Verfügung gestellt.

Erfreuliche Ergebnisse

Ausbildungsprüfung „Technischer Einsatz“ in Gold: Franz-Josef Lichtenberger, Markus Wieser, Florian Wieser (2.v.l.), Alexander Wieser, Matthias Witzlinger, Gerald Schatzeder, Michael Mayer, Stefan Halbmayr, Markus Reitbauer, Stefan Reitbauer und Florian Wagner. Foto: NOEN, Witzlinger

Ausbildungsprüfung „Technischer Einsatz“ in Silber: Francis Seits, Manuel Schatzeder, Lukas Stöffelbauer, Thomas Dorfer, Lukas Berthold Mayer, Josef Hintsteiner, Matthias Stöffelbauer und Matthias Witzlinger. Foto: NOEN, Witzlinger

Ausbildungsprüfung „Technischer Einsatz“ in Bronze: Stefan Tempelmayr, Michael Kirchweger, Thomas Kirchweger, Johannes Haselmayer, Florian Lindner, Christian Halbmayr, Samuel Sturm, Martin Pfaffeneder, Andreas Ströbitzer, Martin Knoll, Peter Cremer jun. und Florian Hönigl. Foto: NOEN, Witzlinger

