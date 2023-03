Viermal jährlich treffen sich die Lehrerpensionisten der Mittelschule Seitenstetten zu gemütlichen Wanderungen oder zum Besuch von kulturellen Angeboten in Museen und Ateliers sowie zu ungezwungenem geselligen Zusammensein. Diesmal aber stand Demokratiebildung am „Lehrplan“ der 20 Kollegen, die eine Fahrt nach Wien ins erst kürzlich wiedereröffnete Parlament unternahmen, um all das Wissen, das sie im aktiven Lehrerstand wohl schon mehrmals im Rahmen von Wien-Wochen mit Schülern gehört hatten, entsprechend aufzufrischen. Und doch war dieser Besuch etwas ganz Besonderes, wurde man doch vom Leiter der Abteilung „Demokratiebildung“ der Parlamentsdirektion, Leo Lugmayr – karenzierter Schuldirektor in Ybbsitz und zudem NÖN-Mitarbeiter in Waidhofen/Ybbs – persönlich durch die Räumlichkeiten begleitet. Er verstand es ausgezeichnet, überaus kompetent und informativ nicht nur bestens über das neu sanierte Hohe Haus, sondern auch über die neu geschaffenen Formate und Möglichkeiten der Demokratiebildung für Kinder und Jugendliche aufzuklären. NÖN- und Berufskollege Josef Penzendorfer wusste Lugmayr seitens der Lehrergruppe für dessen großes Entgegenkommen zu danken, konnte doch dieser Führungstermin sehr kurzfristig fixiert werden. Aber: Lebenslanges Lernen gilt eben auch für Lehrerpensionisten!

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.