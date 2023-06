Bei herrlichem Wetter beteiligten sich 32 Cabrios und Oldtimer an der Ausfahrt. Die Teilnehmer besichtigten die Sonnenuhren-Werkstatt in Weiten und am Tag darauf das Koller Oldtimer-Museum am Heldenberg. Beides sind sehr sehenswerte und interessante Ausstellungen. Bei einer Kellerführung mit dazugehöriger Weinverkostung und einer schmackhaften Jause beim Winzer kam gute Stimmung auf.

Foto: Paul Pauzenberger