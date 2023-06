Pfarre Strengberg und Seniorenbund reisten zum Rhein und zur Mosel

Bei der Anreise an die Mosel wurde der Dom von Speyer besichtigt. Dann ging es für vier Nächte zum Hotel in Ellenz-Poltersdorf an der Mosel. Besichtigt wurde die Stadt Trier mit dem Dom, die Porta-Nigra, Bernkastel-Kues, Beilstein, Rüdesheim am Rhein mit der berühmten Drosselgasse, Burg Eltz in der Eifel, die Wallfahrtsbasilika Maria Lach und Cochem mit der berühmten Reichsburg. Mit einem kurzen Aufenthalt in der Altstadt in Würzburg ging es Ende Mai wieder nach Hause.