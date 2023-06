Senioren-Ortsgruppe Ernsthofen reiste nach Bratislava

Der Fremdenführer gab den Senioren eine professionelle und zugleich unterhaltsame Führung durch die Gassen der Altstadt und hinauf zur Burg. Diese liegt auf dem 85 Meter hohen Burgberg am linken Donauufer, von wo man einen herrlichen Ausblick genießen kann. Am zweiten Tag ging es mit dem Twin City Liner in einer eineinhalbstündigen Fahrt auf der Donau zurück nach Wien, wo eine Auffahrt auf den 252 Meter hohen Donauturm am Programm stand. Eine komplette Umdrehung der rotierenden Restaurants dauert rund eine halbe Stunde, wobei man bei einem 360-Grad-Panoramaausblick unter anderem auch die Burg von Bratislava erblicken kann. Abschließend ging es noch in die UNO City. Nach einem Sicherheitscheck wurden die Senioren von den Tour Guides empfangen und auf zwei Gruppen aufgeteilt. Rund 5.000 Angestellte aus mehr als 125 Ländern arbeiten für die in Wien ansässige Organisation der Vereinten Nationen. Mit einem Heurigenbesuch im Spitzer Graben endete diese erlebnisreiche Fahrt.