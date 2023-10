VHS Haag besuchte das neue Parlament

Der Reiseleiter, Bürgermeister und VHS-Landesvorsitzender Lukas Michlmayr, gab schon am Weg nach Wien einen kurzen Überblick über die Geschichte des Hauses. Nach dem Gruppenfoto vor dem Pallas-Athene-Brunnen konnte auch schon die Sicherheitskontrolle durchquert werden. Im Inneren des Hauses wurde die Gruppe schließlich vom Guide empfangen, welcher sehr informativ und kurzweilig die einzelnen Stationen im Parlamentsgebäude präsentierte.

Der Rundgang führte unter anderem in den historischen Sitzungssaal, den Bundesratssaal und den neu gestalteten Nationalratssaal. Es war auch möglich, auf den Sitzen der Nationalratsabgeordneten Platz zu nehmen, um so ein Gespür für den politischen Alltag zu bekommen. Die prachtvollen Räumlichkeiten und die gelungene Verbindung zwischen Alt und Neu hinterließen bei so manchem Teilnehmer einen bleibenden Eindruck.

Am Rückweg durch die Wachau wurde in Spitz Halt gemacht, wo beim Heurigen Hunger und Durst gestillt wurden und der Tag in geselliger Runde einen schönen Abschluss fand.