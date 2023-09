Wolfsbacher Senioren reisten nach Italien

Von 21. bis 25. August waren 48 Senioren der Ortsgruppe Wolfsbach im Norden Italiens unterwegs. Die Unterbringung im Hotel Milan au Lac in Stresa am Lago Maggiore war hervorragend. Die wunderschönen Ausflüge zur Isola Bella, zur malerischen Fischerinsel, in die interessante Stadt Mailand, mit der Bergbahn „La Centovalli“ in das Tal der hundert Täler mit Ausblicken auf die Tessiner Bergwelt und einen Aufenthalt im Wallfahrtsort Re mit der prächtigen Basilika konnten die Reiseteilnehmer bei bestem Wetter mit hochsommerlichen Temperaturen genießen.