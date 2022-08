Weistracher half bei Waldbränden in Frankreich

Werbung

Ein Land, in diesem Fall Frankreich, ersuchte über den EU-Zivilschutz-Mechanismus um Unterstützung bei den verheerenden Waldbränden an. Das zuständige Bundesministerium für Inneres leitete dieses Ersuchen an den NÖ Landesfeuerwehrverband weiter, der ein sogenanntes „Ground forest fire fighting using vehicles Modul“ (GFFF-V Modul) zusammenstellte. „Als Stützpunktfeuerwehr für Waldbrandbekämpfung wurde auch die FF Weistrach über den bevorstehenden Einsatz informiert und ging sogleich in die Vorbereitungsarbeit“, erklärt Stützpunktkommandant Thomas Gunsch den Ablauf.

FF-Mitglied Sebastian Pürmayr meldete sich für die ersten sieben Tage des Auslandseinsatzes. Während der Fahrzeugkonvoi per Achse die rund 1.700 Kilometer lange Anfahrt antrat, wurden die restlichen 46 Waldbrandspezialisten mit einer Chartermaschine vom Vienna Airport nach Bordeaux geflogen. Die Hauptaufgabe bestand darin, rund um die Gemeinde Hostens sogenannte Spotfeuer und Glutstockbrände aufzuspüren und abzulöschen. Durch den aufgekommenen Westwind wurden Brandherde immer wieder angefacht. Daher mussten einige Schneisen eingerichtet werden, um die Häuser schützen zu können. „Auch wenn es eine sehr schweißtreibende und staubige Arbeit bei meist über 30 Grad war, stellte die Bodenbearbeitung mit speziellem Schanzwerkzeug die effektivste Methode dar“, betont Sebastian Pürmayr. Aufgrund des Löscherfolgs und des unerwarteten Regens entschied die französische Einsatzleitung, den Einsatz nach einer Woche zu beenden.

Für die erste Ablöse nach sieben Tagen waren bereits vier Mitglieder der FF Weistrach – darunter Norbert Pürmayr, Gregor Payrleitner, Matthias Theuerkauf, David Haider und ein Mitglied der FF Haindorf, Daniel Höfler – angemeldet. „Dies zeigt eindeutig die solidarische Einstellung und hohe Motivation der Waldbrandspezialisten, ihr professionelles Handeln nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland unter Beweis zu stellen“, freut sich Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber über das Engagement.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.