Die Matura hat Debora Zöchling in der Tasche, für die junge Haagerin war jedoch immer eines klar: „Ich werde keinesfalls gleich nach der Matura arbeiten oder eine Ausbildung machen, sondern will anderen helfen.“

Schon ihr Bruder Benedikt war vor vier Jahren als Volontär in Indien. „Damals habe ich mitbekommen, wie gut alles gelaufen ist und wie toll sein Einsatz war“, stand bald auch für die 18-Jährige ein Freiwilliges Soziales Jahr zur Debatte.

Nach der Anmeldung beim Verein „Volontariat bewegt“ (eine Initiative von Jugend Eine Welt und den Salesianern Don Boscos, die von der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und dem Sozialministerium unterstützt wird) folgte eine spezielle Vorbereitung in Wien. „Wir wurden von ehemaligen Volontären eingeschult und erhielten Infos und Tipps, wie wir mit Herausforderungen umgehen, damit wir mit einer richtigen Einstellung hineingehen und nicht ins kalte Wasser gestoßen werden“, erzählt Debora Zöchling.

Salesianer-Projekt für mehr als 600 Kinder

Am 20. August startet sie ihren einjährigen Aufenthalt in Äthiopien. Ihr Ziel ist ein Projekt der Salesianer in der Hauptstadt Addis Abeba. „Es ist ein sehr, sehr großes Projekt für mehr als 600 Kinder, das unter anderem einen Kindergarten, eine Volksschule, eine Highschool aber auch ein Freizeitzentrum für Kinder betreibt. Ich werde im Kindergarten zum Einsatz kommen, das ist eine Art Vorschule, wo ich Englisch, Turnen und Zeichnen unterrichten werde, aber auch in der Nachmittagsbetreuung mithelfen werden“, ist Debora, die später vielleicht Lehramt studieren will, bestens auf ihre neue Rolle vorbereitet.

Eine spezielle Hitze-Ausrüstung braucht sie nicht, da die auf 2.400 Meter gelegene Stadt über ein angenehmes Klima verfügt. „Ich überlege aber noch, ob ich meine Ukulele mitnehme, damit ich mit den Kids musizieren kann.“

Bevor die Reise losgeht, heißt es für die Haagerin allerdings noch Sparen. „Das Volontariat wird von vielen Seiten unterstützt, einen Teil der Kosten muss ich aber selbst beisteuern. Deshalb werde ich noch einige Aktionen starten, um Spendengelder zu sammeln“, hofft Debora auf Unterstützung.