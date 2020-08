Kultur- und Kanning-Liebhaber können aufatmen. Nach einer coronabedingten Pause öffnet der Förderverein St. Wolfgang Kanning wieder die Pforten, um am Freitag, 4. September, um 19 Uhr einen einzigartigen Konzertabend anzubieten: MoZuluArt – das sind drei afrikanische Stimmen und eine kongeniale Klavierbegleitung.

Regelrechte Begeisterungsstürme bei den Festwochen

Musikalisch stehen sie für die Verschmelzung traditioneller Zulu-Klänge mit klassischer Musik. Als Konzept überzeugte das zunächst die Plattenfirma Universal Music. Dann ließen sich die Wiener Symphoniker auf das Experiment ein und luden MoZuluArt zu sich auf die Bühne, um gemeinsam mit ihnen die Wiener Festwochen vor einem Millionenpublikum zu eröffnen. Das löste regelrechte Begeisterungsstürme aus.

Die Gruppe veröffentlichte mehrere Alben, stand mit Mino Cinelu, Erika Pluhar und anderen auf der Bühne und spielte mittlerweile in über 20 Ländern. Zu ihren Fans zählen der Bluesstar Taj Mahal sowie Südafrikas Opernlegende Mimi Coertse.

Die Art, wie MoZuluArt Mozarts Musik auf einfühlsame Weise zum Klingen bringt, ist überraschend neu. Mittlerweile begeistert MoZuluArt sein Publikum in ganz Europa. Dieses erfolgreiche Projekt passt in keine Schublade, verführt zum Mitsingen und Mitklatschen, führt an den Quell der Lebensfreude. Bislang endeten noch alle Konzerte mit Standing Ovations.

Um dieses außergewöhnliche Konzerterlebnis richtig genießen zu können, werden in Kanning Covid19-Vorkehrungen für die Besucher getroffen. Eintrittskarten sind am Gemeindeamt Ernsthofen unter 07435/ 8450 zu reservieren.