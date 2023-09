Fragile Objekte und Synapsenbrandbilder von Elke Halbmayer

Die gebürtige Wolfsbacherin Elke Halbmayer studierte Ernährungswissenschaften an der Hauptuniversität Wien sowie Plastische Konzeptionen/Keramik unter Frank Louis an der Kunstuniversität Linz mit Auslandsaufenthalten in England. Sie ist bildende Künstlerin und widmet sich als solche den Schwerpunkten Keramik und konzeptionelle Zeichnung. In ihren Werken beschäftigt sie sich oft mit existentiellen Fragestellungen des menschlichen „In-der-Welt-Seins“, wobei dem Thema „Zeit“ eine zentrale Rolle zukommt. Derzeit stellt sie mit fünf weiteren Künstlern – es sind dies Violeta Ivanova, Karla Woess, Norbert Zuckerstätter, Galeristin Klaudia Stöckl, Herbert Golser und Barbara Schmid – in der Stadtgalerie Raumimpuls in Waidhofen/Ybbs aus. Im Rahmen der Vernissage sprach der Kunsthistoriker und ehemalige Direktor des Museums NÖ, Carl Aigner; er definierte die Kunst in Anlehnung an Paul Klee als das Land der besseren Erkenntnis. Künstlerisches Arbeiten sei zwar immer Selbsterkundung, aber auch Welterkundung. Zudem plädierte Aigner für mehr Empfindsamkeit statt Empfindlichkeit im Leben!

In dieser Ausstellung geht es um das Thema Energieeinwirkung, im Speziellen mit dem Charakter von Feuer und Hitze. Die beteiligten Künstler untersuchen in ihren Werken die Auswirkungen auf die Materialität, die Spuren der jeweiligen Prozesse sowie deren materialspezifische und inhaltliche Aussagen. Obwohl wir Menschen über Wandlungsprozesse in der Natur Bescheid wissen, nehmen wir sie oft als bedrohlich und chaotisch wahr. Auch Kunst kann diese Wandlungen für den menschlichen Geist verständlicher machen.

Die Ausstellung ist an Freitagen von 16 bis19 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr und sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Finissage ist am 1. Oktober, 15 Uhr.

Info: https://www.elkehalbmayer.com