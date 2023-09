„Metamorphosen“ im Behamberger Kunstkabinett Gegenhuber

Metamorphosen beschränken sich in der griechischen Kunst und auch in der Literatur auf Magie und göttliche Macht. Besonders Zeus bedient sich während seiner Liebesabenteuer gerne des Gestaltenwechsels und nähert sich so als Stier der königlichen Tochter Europa, als Schwan der Leda, als goldener Regen der Danae. Antike Sagen mögen heute kein so selbstverständliches Bildungsgut mehr sein wie einst, die Geschichten sind aber immer noch sehr präsent. Nicht nur Künstler greifen diesen Stoff immer wieder auf, auch in der Populärkultur hinterlässt er seine Spuren.

Der Gedanke von Verwandlung, Sein und Schein, Bewegung und Stillstand begleitet einen, wenn man durch die Ausstellung „Metamorphosen“ flaniert. Rund dreißig Werke der eigenen Sammlung gastieren nun im Kunstkabinett und werden mit ausgesuchten Positionen aus den Ateliers der Künstler konfrontiert. So vereinigt die Ausstellung Plastiken, Objekte, Grafiken und Malstücke und es wird eine einzigartige Reise in die Gegenwartskunst ermöglicht.

Die chronologisch strukturierte Schau führt durch die unterschiedlichsten stilistischen Strömungen der frühen 1960er-Jahre bis zur Gegenwart, vom Phantastischen Realismus bis zu Ausformungen der abstrakten Kunst. Die Sammlungspräsentation veranschaulicht auch das große Interesse des Sammlers und Kunstfreunds Gegenhuber. So sind in der Schau Arbeiten von Ernst Fuchs, Wolfgang Hutter, Siegfried Anzinger, Mario Dalpra, Eva Wagner und Birgit Zinner zu sehen.