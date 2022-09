„Sie“ statt „Er“ in Ernsthofen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Künstlerin Evelyn Kreinecker zeigt in ihrer Werkreihe „Sie“ einen neuen Blick auf christlich männliche Schöpfer- und Erlöserbilder. In ihren Bildern nimmt eine junge Frau jene Haltungen ein, die aus der Kirche und Kunstgeschichte bekannt sind, und wird so zur „Hauptfigur einer Neuinterpretation der Heilsbotschaft, deren Wirkungsfeld entgegen dem tradierten Bild im Weiblichen verortet wird“, wie Elisabeth Voggeneder, Künstlerische Direktorin Forum Frohner, formuliert.

Die Arbeiten der Serie thematisieren das Missverhältnis zwischen dem, was die Menschen erleben und dem, was ihnen idealisiert als Bild vermittelt wird. „Sie“ kommt der Realität wesentlich näher, sind es doch zumeist Frauen, die heilen, Leben spenden, retten, sorgen, trösten, lehren und segnen. „Das scheinbar ewige ‚Er‘ ersetzt die Künstlerin durch ein zeitgenössisches, selbstbewusstes ‚Sie’ und überlässt es den Betrachtenden, die Wirkung dieser Manipulation und Verschiebung zu beurteilen“, schreibt die Kunsthistorikerin Angelika Doppelbauer, die auch bei der Vernissage zu den Arbeiten sprechen wird, im Katalogtext zur Serie „Sie“.

Besonders spannend und stimmig gestaltet sich diese Präsentation in der Kirche St. Wolfgang in Kanning. In dem geschichtsträchtigen gotischen Gebäude kann man seit vielen Jahren auch zeitgenössische Kunst und Kultur erleben. Der Bilderzyklus von Evelyn Kreinecker könnte keinen passenderen Rahmen finden. Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 16. September, um 19.30 Uhr, musikalisch begleitet von der Cellistin Miriam Deinhofer.

Evelyn Kreinecker lebt und arbeitet als freischaffende Künstlerin in Prambachkirchen (OÖ). Schwerpunkt ihrer Arbeit ist Malerei, Zeichnung und Animationsfilm. Der Mensch steht im Zentrum ihrer künstlerischen Auseinandersetzung, die sie als „Untersuchung der Wirklichkeit“ und den Versuch, etwas Wahrhaftiges dabei herauszufinden, beschreibt.

