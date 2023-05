Ausstellung Sinnliches Raumerlebnis in der Waidhofner Stadtgalerie

Lesezeit: 2 Min LK Leopold Kogler

Birgit Zinner in ihrem Kunstkosmos. Foto: Kogler

B irgit Zinner aus St. Peter/Au installierte in der Ausstellung „Linking Miss“ in der Stadtgalerie Waidhofen an der Ybbs ihre Formgebilde zu einem Universum.