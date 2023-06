St. Valentiner Künstler zeigt die Natur im Spannungsfeld

Mit einer von einem äußerst wichtigen Begriff der Gegenwart inspirierten Schau, nämlich der Natur, beteiligen sich 19 Kunstvereine mit jeweils einer Position an dieser breit angelegten Ausstellung. Der in St. Valentin lebende Künstler Manfred Brandstätter vertritt den Kunstverein Amstetten. In seinem vielfältigen Werk beschäftigt er sich schon seit einigen Jahrzehnten mit der Natur und der Umwelt. Besonders das Verhältnis des Menschen zur Natur, die einem permanenten Wandel unterliegt, ist für ihn zu einer herausfordernden Inspirationsquelle geworden.

Für Brandstätter sind Natur und Kultur untrennbar verbunden. So siedelt er seine malerischen und grafischen Arbeiten im Spannungsfeld zwischen Natur als Sehnsuchtsort sowie Natur als Ressource an. In seinen Werken nimmt er immer wieder auch kritische Standpunkte ein. Besonders die Gefährdung des Ökosystems wird zum Kernpunkt seiner künstlerischen und gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung. In einer eigens für diese Großausstellung erarbeiteten Serie veranschaulicht Manfred Brandstätter die Annäherung und die Abgrenzung hin zur Natur. In seinen Bildern wird die Natur über die Schönheit hinaus dargestellt. Die Zerstörung der Natur wird ebenso thematisiert.