„Summertime“ im Behamberger Kunstkabinett Gegenhuber

Wenn man durch das Kunstkabinett von Josef Gegenhuber flaniert, wie bei der Eröffnung der Schau „Summertime“, wo auch einige Künstlerinnen und Künstler anwesend waren, bekommt man einen repräsentativen Einblick in seine Sammlung. Die Ausstellung vereint Werke der sechziger Jahre, wo er zu sammeln begonnen hat, sowie der Gegenwartskunst.

Die Selektion beinhaltet Werke von 25 Künstlerinnen und Künstlern. Die Bandbreite reicht von Ernst Fuchs und Arik Brauer über Siegfried Anzinger und Gunter Damisch bis Wolfgang Stifter, von Alexander Fasekasch bis Oswald Oberhuber. Die chronologisch strukturierte Schau führt durch die unterschiedlichen stilistischen Strömungen, von naturalistischen Bildern bis hin zu Ausformungen der abstrakten Kunst.

In den letzten Jahren richtete der leidenschaftliche Sammler den Fokus kontinuierlich auf bedeutende österreichische Positionen. Man bekommt beim Durchgang durch die facettenreiche Sammlungspräsentation einen aufschlussreichen Einblick in die „Seele“ des Sammlers. „Die Ausstellung „Summertime“ ist eine große Bereicherung für Emotion und Verstand und bietet zugleich sinnliches Erlebnis für das interessierte Publikum“, erklärt Florian Nährer, der mit zwei Bildern vertreten ist. Es ist erstaunlich, wie vielfältig diese Sammlung ist. Dieser Gedanke begleitet einem, wenn man sich in die Schau vertieft.