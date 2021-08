Änderungen im SPÖ-Team waren der Hauptgrund für die Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag. Manfred Katzenschläger hatte aus persönlichen Gründen per 1. August sein Mandat zurückgelegt. „Das ist sehr schade. Man hat mit ihm sehr gut zusammenarbeiten können“, bedauert Bürgermeister Johann Bruckner Katzenschlägers Rückzug aus der Politik. Für ihn rückt Johann Haas in den Gemeinderat nach.

Katzenschlägers Ausscheiden aus dem Gemeinderat hatte aber auch einige Neuwahlen zur Folge. So wurde Gerhard Riegler als neues Mitglied des Gemeindevorstandes gewählt. Auch ein neuer Vorsitzender des Infrastruktur-Ausschusses musste bestellt werden. Diese Aufgabe wird mit Franz Kinast künftig wieder ein ÖVP-Mandatar übernehmen. Der neue SPÖ-Gemeinderat Johann Haas ist sein Stellvertreter. Durch die Wahl in den Gemeindevorstand musste Gerhard Riegler aus dem Prüfungsausschuss ausscheiden. Josef Haider wird nun dort für die SPÖ vertreten sein.