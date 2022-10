Hollywood-reifer Ball der HLW Haag

Organisatorisch wurden alle Register gezogen: Neben Eintanzen und Mitternachtseinlage gab es eine Tombola, eine Fotobox, ein Schätzspiel, eine große Popcornmaschine und ein Partyzelt. Zahlreiche Bars und ein Kuchenbuffet wurden von den Schülerinnen und Schülern betreut, Big Band Project und DJ Ernesto sorgten für die gelungene musikalische Untermalung und das Gasthaus „Meineck“ war für das Essen verantwortlich.

Als Ehrengäste durften Stadtpfarrer Helmut Prader , Bürgermeister Lukas Michlmayr mit Gattin Karin , Fachinspektor in Ruhe, Leopold Kogler , sowie Sparkassen-Regionaldirektor Ferdinand Schenkermayr mit Gattin Erna Maria begrüßt werden. Schulleiter Reinhold Meyer hob in seiner Eröffnungsrede hervor, dass Schule mehr sei als das Drücken der Schulbank. Sie diene vielmehr auch der Herzens- und Charakterbildung und der Entwicklung der Persönlichkeit. All das komme auch beim Maturaball zum Ausdruck. Der persönliche Spirit der Schule war an diesem Abend besonders zu spüren, es war ein ausgelassenes Feiern der Schüler mit den Eltern, Verwandten, Freunden, Lehrkräften und Absolventen. Ein rundherum gelungenes Fest. Und am Freitag und Samstag steht bereits das nächste Event auf dem Programm, wenn die Schule von 17-20 und 9-12 Uhr zum ‚open house‘ einlädt.

