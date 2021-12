Allerhöchste Ehre für Günter Hörtler aus Wolfsbach

Günter Hörtler ist seit 36 Jahren erfolgreich in Fernost tätig und wurde heuer im Sommer bereits seitens der Wirtschaftskammer Österreich durch Bundesministerin Margarete Schramböck und WKÖ-Präsident Harald Mahrer im Museumsquartier mit dem „Expat of the Year Award 2021“ ausgezeichnet. Mit dem Expatpreis werden ins Ausland entsandte Firmenvertreter gewürdigt, die durch ihr internationales Engagement den wirtschaftlichen Aufschwung in Österreich vorantreiben, schließlich schafft der Export eine nachhaltige Wertschöpfungskette in Österreich: Jeder zweite Job ist direkt oder indirekt von der Außenwirtschaft abhängig.

Mit Entschließung vom 16. Juli 2021 darf sich der gebürtige Wolfsbacher und immer wieder auch in seinem Heimatort wohnhafte Sinologe Hörtler auf Vorschlag des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort nun auch noch über die Zuerkennung des goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich (1. Klasse) freuen, was die allerhöchste vom Bundespräsidenten verliehene Auszeichnung für Nicht-Staatsoberhäupter darstellt.

Corona-bedingt wurde das Ehrenzeichen von der zuständigen österreichischen Vertretungsbehörde, Generalkonsul Karl Ernst, am vergangenen Mittwoch in Hongkong im kleinen Kreis verliehen. Neben Hörtlers Frau Tracy nahmen am Dinner zugunsten des Ausgezeichneten unter anderem auch der österreichische Handelsdelegierte Franz Rössler, der Vorsitzende der österreichischen Wirtschaftskammer für Hong Kong und Macau, Wilhelm Brauner, sowie Renate Kleemair und Ching Ling Tjoeng von Plasser Far East teil. Auch Direktoren und Generalmanager der Transportfirma Gebrüder Weiss, der Baumarkt AG Hornbach sowie des renommierten Wirtschaftsprüfers KPMG waren vertreten.

Günter Hörtler war schon immer fernostaffin

Was nach der Matura mit einer zweimonatigen Reise durch beinahe den gesamten asiatischen Raum von Thailand über Bali nach Jakarta und Singapur bis Südkorea und Japan begonnen hatte, sollte prägende Eindrücke hinterlassen und vorerst einmal zum Sinologie-Studium motivieren. Schon nach insgesamt vier Semestern als Austauschstudent in Taiwan schloss der Fernost-Liebhaber sein Studium 1984 mit dem Doktorat ab. Für die Fernostgeschäfte der Firma Lenzing (Maschinen für hochwertige Plastiksackerzeugung) landete er 1985 erstmals beruflich in Peking. 1989 kam er in die damals noch britische Kronkolonie Hongkong.

1994 wechselte er zum österreichischen Privatunternehmen Plasser & Theurer, dessen Schwerpunkte seit über 60 Jahren die Entwicklung, Herstellung und der Export von Bahnbaumaschinen sind. Für diese Firma fungiert Günter Hörtler seit 2001 als Geschäftsführer. Als Chef von 14 Beschäftigten der Vertriebsfirma ist er für den gesamten südostasiatischen Raum zuständig und hat zirka 100 Millionen Euro Umsatz zu verantworten.

Als stellvertretender Vorsitzender der Österreichischen Wirtschaftskammer in Hongkong pflegt Günter Hörtler aber abseits seiner Firmenfunktion auch viele wichtige Kontakte mit österreichischen Firmen. Er nimmt regelmäßig an diversen Veranstaltungen in Fernost teil und ist zudem Mit-Herausgeber der Publikation „Servus Hongkong“. Der sympathische und bescheidene, viel beschäftigte Geschäftsmann gilt somit als einer der bekanntesten Auslandsösterreicher im gesamten asiatischen Raum. Als seinen persönlichen Leitspruch nennt Hörtler natürlich ein Konfuzius-Zitat: „Der Weg ist das Ziel!“ Sein konsequenter Weg hat ihn dieses hohe Ziel nun erreichen lassen.