Der Chimney Award ist die bedeutendste Auszeichnung der Management-Fakultät in Steyr. Und genau mit diesem wurde nun Theresa Mühlberghuber aus St. Valentin, Absolventin des Studiengangs Marketing und Electronic Business des FH OÖ Campus Steyr, ausgezeichnet. Damit ist sie eine von nur sechs Studierenden, die jedes Jahr von der Fakultät für Wirtschaft und Management prämiert werden.

In ihrer Abschlussarbeit geht es um die Festlegung von Inbound-Marketing-Maßnahmen anhand einer Inbound-Marketing-Strategie für den Online-Heizungsberater HEINZi. In Zusammenarbeit mit der Innovationsgesellschaft Wertstatt 8 GmbH der Energie AG Oberösterreich erarbeitete Theresa Mühlberghuber zahlreiche Maßnahmen: „Das Anziehen von Websitebesuchern kann beispielsweise mithilfe von Suchmaschinenoptimierung, Blog und Social Media-Marketing unterstützt werden. Beim Wandel von Besuchern in Leads (= Kontakt zu potenziellen Kunden) spielen unter anderem passende Content-Angebote, Call-to-Actions und Landingpages eine bedeutende Rolle“, erklärt die Studentin.

FH-Studium und Zukunftspläne

Nach dem Praktikum bei der Energie AG Oberösterreich wurde Mühlberghuber die Möglichkeit geboten, weiterhin in der Wertstatt 8 GmbH zu arbeiten. Zudem begann sie im September 2019 mit dem berufsbegleitenden Masterstudium Digital Business Management: „Seit Juni 2019 arbeite ich in der Innovationsgesellschaft Wertstatt 8 GmbH der Energie AG Oberösterreich im Bereich Online Marketing und Geschäftsentwicklung.“ Auch das Projekt HEINZi betreut sie weiter: „Da bin ich verantwortlich für sämtliche Online Marketing-Themen wie Suchmaschinenwerbung, -optimierung, Content Marketing, Social Media-Marketing und vieles mehr.“ An ihrem Studium schätzte sie die fundierte Ausbildung sowie „die umfassenden und breit gefächerten Themengebiete wie Web, Online-Marketing, E-Business, E-Commerce und Projektmanagement.“

Ihr Bachelorstudium hat die Preisträgerin optimal auf ihre berufliche Tätigkeit sowie auf das Masterstudium vorbereitet: „In den letzten Jahren habe ich Zusammenhänge zwischen der digitalen Welt und Marketing und die daraus entstehenden Chancen und Möglichkeiten sowie Herausforderungen erkannt. Besonders lehrreich war die Kombination aus Vorlesungen, Übungen und Unternehmensprojekten. So habe ich gelernt, wie Methoden und Techniken in der Praxis einzusetzen sind.“