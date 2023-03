Fischerwirt Ernsthofen: Lehrlinge mit Silber-Service

In der HLF Krems kürte die NÖ Wirtshauskultur die besten Lehrlinge in Küche und Service im „Wirtshaus Battle - Young Talents“. Erfolgreich meisterten auch die beiden Lehrlinge Reinhard Baumann aus Hofkirchen im Traunkreis (18; 4. Lehrjahr) und Emma Danzberger aus Ernsthofen (15; 1. Lehrjahr) des Fischerwirts Ernsthofen die Herausforderung. Sie erreichten eine „Silber“-Auszeichnung.

Aufgaben, die es zu bewältigen galt, waren etwa Tisch decken, dekorieren, eine Weinempfehlung aussprechen oder beim Gast direkt ein Beef Tatar marinieren. „Wir waren aufgeregt, aber es hat viel Spaß gemacht und wir haben sehr viel gelernt“, betonten die beiden im Haubenlokal beschäftigten Lehrlinge.

„Teamgefühl ist etwas ganz Tolles“

Sehr stolz zeigte sich Fischerwirt-Geschäftsführerin Anneliese Harthaller. „Sie haben vorher fleißig trainiert, es hat ja einen Fragenkatalog und eine Aufgabenstellung gegeben. So etwas hilft jungen Menschen weiter, wenn sie an einem Ziel arbeiten und auch wissen, wo sie im Vergleich zu anderen stehen. Das Teamgefühl bei so einem Bewerb ist etwas ganz Tolles", ist sie überzeugt.

Im Haus werden derzeit übrigens drei Lehrlinge ausgebildet. Durch den guten Namen und Ruf des Hauses würden sich immer wieder junge Menschen für eine Ausbildung interessieren. „Wir vereinen Wirtshausküche und schöne Gourmetküche. Daher gibt es ein breites Spektrum an Menschen, die sie kennenlernen. Wir legen Wert auf Ausbildung auf höchster Qualität, daher konnten wir in der Vergangenheit bereits immer wieder Erfolge bei Lehrlingsbewerben feiern“, unterstreicht Anneliese Harthaller.

18 Lehrlinge in Küche und Service

Dem Wettbewerb stellten sich insgesamt 18 Lehrlinge vom 1. bis zum 4. Lehrjahr. Aus einem vorgegebenen Warenkorb mussten Gerichte kreiert und im Parallel-Bewerb ein perfektes Service geboten werden. Die Jury beurteilte die Leistungen in den Bereichen Küche (Geschmack, Optik, Kreativität, Portionierung und so weiter) und Service (Auftreten, Wissen, Umgang mit dem Gast, Serviertechnik, Dekoration, Bierzapfen und so weiter).

Harald Pollak, Obmann der Niederösterreichischen Wirtshauskultur, betonte: „Uns ist wichtig, dass der Wettbewerb den Lehrlingen eine Erfahrung fürs Leben bringt und den gegenseitigen Austausch fördert. Ich bin stolz auf alle, die sich dem Wettbewerb gestellt haben. ‚Daheim‘ in der gewohnten Küche, im alltäglichen Umfeld zu arbeiten, ist eine andere Sache als mit einem fremden Herd und neuen Geräten − noch dazu wenn alles, was man macht, kritisch beäugt wird. Die überdurchschnittliche Qualität in Küche und Service hat unsere Jury sichtlich beeindruckt!“

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung, war ebenfalls beeindruckt: „Die Niederösterreichische Wirtshauskultur ist schon jetzt ein Flaggschiff im niederösterreichischen Tourismus, und wenn ich die Leistungen der jungen Menschen heute betrachte, wird sie das auch in Zukunft bleiben. Die weite Landküche, die Weinkultur, die Wirtshauskultur und die regionale Produktkultur werden auch künftig dafür sorgen, dass es den Gästen in Niederösterreich gut geht und dass sie hier immer ein bisschen ‚mehr‘ erleben und genießen können; die Lehrlinge von heute werden die Zukunft der Niederösterreichischen Wirtshauskultur ganz sicher erfolgreich mitgestalten!“

