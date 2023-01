Neujahrsempfang in Viehdorf: Ehrenring für Manfred Obermüller

In der Vorwoche wurde berichtet, dass in Viehdorf 120 Liegenschaften erschlossen wurden. Allerdings handelte es sich dabei um rund 120 Liegenschaften, die mit Glasfaser-Leerverrohrungen erschlossen wurden. „Da der Ausbau mit der Nögig in absehbarer Zeit nicht möglich ist, wird die Gemeinde nun selber den flächendeckenden Ausbau in der Gemeinde in die Hand nehmen“, kündigt Bürgermeister Franz Zehethofer weiters an. Im Anschluss hatte der Bürgermeister noch die Aufgabe, Ehrungen vorzunehmen. Der ausgeschiedene geschäftsführende Gemeinderat Andreas Teufel sowie der scheidende Gemeindearzt Franz Sturl erhielten das Ehrenzeichen der Gemeinde in Gold. Eine besondere Auszeichnung erhielt Amtsleiter Manfred Obermüller, der in 38 Jahren das Gemeindeamt modernisierte und weiterentwickelte und das gesamte Gemeindegeschehen begleitete. So wurde ihm kurz vor seiner Pensionierung der goldene Ehrenring der Gemeinde Viehdorf verliehen.

Im Anschluss an den Festakt wurden die Besucher mit belegten Broten und Mehlspeisen, die von den ortsansässigen Bäuerinnen zubereitet worden sind, verköstigt. Einen gemütlichen Ausklang fand der ÖVP-Neujahrsempfang schließlich in der Weinbar.

