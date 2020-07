Große Auszeichnung für Barbara Schneider und ihren Sohn Rafael. Die beiden Strengberger wurden mit dem Heu-Sieger-Preis und dem Sonderpreis der ÖAG (Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Grünland und Viehwirtschaft) für das beste Pferde-Heu Österreichs ausgezeichnet. Die prämierte Heuqualität gilt nun als „Goldstandard“ für Pferde-Heu in Österreich.

Im Rahmen einer Pferdefachtagung wurde das Heu des Moststraße-Mitgliedsbetriebs aus Strengberg zum besten Pferde-Heu gekürt. Durch seine hervorragende chemische, mikrobiologische und sensorische Qualität konnte sich das Heu von Barbara Schneider gegen 512 Heuproben durchsetzen. Die mikrobiologisch-hygienische Beschaffenheit des Futters ist aufgrund der besonderen Empfindlichkeit des Verdauungs- und Atmungstraktes von großer Bedeutung für die Vitalität und das Leistungspotenzial der Pferde.

„Diese Prämierung dient für uns als Anerkennung und Bestätigung, dass extensive landwirtschaftliche Bearbeitung im harmonischen Einklang mit dem Ökosystem ist“, erklärt Barbara Schneider, die gemeinsam mit ihrem Sohn unter dem Motto „Altbewährtes bewahren und Neuem aufgeschlossen sein“ auch das Drahteselmuseum in Strengberg betreibt.

Moststraße-Obfrau Michaela Hinterholzer und Moststraße- Geschäftsführerin Maria Ettlinger zeigten sich bei einem Besuch des Siegerbetriebs erfreut darüber, dass das beste Pferde-Heu Österreichs aus dem Mostviertel stammt. „Das zeigt erneut, dass die Kulturlandschaft sowie die Landwirtschaft in der Moststraße national von großer Bedeutung ist“, betonte Michaela Hinterholzer. Das Qualitäts-Heu schmeckt aber nicht nur Pferden, sondern wird in Kleinmengen auch für die Haltung von Haustieren wie Kaninchen, Meerschweinchen und Co. verkauft.