VS St. Valentin bekam wieder das LeseKulturSchule-Gütesiegel verliehen

Diese Schulen haben bewiesen, dass sie eine der wichtigsten Grundkompetenzen, nämlich das Lesen, in besonderem Maße verankert haben. Bereits Carl Peter Fröhling wusste: „Ein Leben ohne Bücher ist wie eine Kindheit ohne Märchen, ist wie eine Jugend ohne Liebe, ist wie ein Alter ohne Frieden.“ Durch zahlreiche Initiativen rücken die Lehrpersonen das Lesen in den Fokus ihres Unterrichtsgeschehens, was durch eine tolle Bibliothek, zu welcher die Klassen freien Zugang haben, unterstützt wird. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und streben an, LeseKulturSchule zu bleiben“, sagte das Lehrerteam der VS St. Valentin.