Motorsportler sammeln für die Kinderkrebshilfe

Der Reinerlös unterstützt schwer und krebskranke Kinder und deren Familien. Bei der Charityveranstaltung in Burgtreswitz konnten die Besucher Motorsport zum Anfassen erleben. Einmal Probesitzen in einem Autocrossbuggy – dieser Wunsch wurde den jungen und junggebliebenen Besuchern erfüllt. Technische Fragen wurden beantwortet, wobei das sequentielle Getriebe mit Zündunterbrechung die meiste Neugier erweckte. Ein weiteres Highlight war Stefan Windschiegl. Er ist in der Autocross-Szene bekannt wie ein bunter Hund, bringt er doch regelmäßig in der Tourenwagenklasse einen für Autocrossrennen präparierten Lamborghini Gallardo an den Start. An diesem Wochenende war er dank eines extra verbauten Beifahrersitzes als Renntaxi im Einsatz. Das Event wurde durch eine Ausstellung von Old- und Youngtimern sowie Tuningfahrzeugen abgerundet. Am Ende des Wochenendes konnte Wild einen beachtlichen Spendenscheck an die Kinderkrebshilfe übergeben.

Vom Fehlerteufel verfolgt

Am nächsten Wochenende ging es wieder sportlich zur Sache. In Nyirad/Ungarn fand der nächste FIA-Lauf zur CEZ-Meisterschaft statt. Durch das große Starterfeld wurde den Zuschauern einiges geboten. Moritz Winninger kämpfte sich durch das Starterfeld. Verfolgt wurde er nicht nur von seinen Konkurrenten, sondern auch vom Fehlerteufel. So brach in einem Vorlauf das Lenkgetriebe. Winninger konnte sich aber auf sein Team verlassen. Bis zum nächsten Lauf war eine komplett neue Lenkung im Rennwagen verbaut. Im Finale ging es dann von Startplatz 3 aus auf Punktejagd. Durch die gewohnt übersichtliche Fahrweise konnte sich Winninger bald auf Platz 2 vorkämpfen.

Winninger muss Zwangspause einlegen

Doch dann ging leider die Motortemperatur hoch und Winninger musste das Tempo drosseln. Leider übersah ein Verfolger den langsamen Vorauswagen und touchierte das Heck, wodurch es zu weiteren Beschädigungen kam. Winninger konnte das Rennen auf dem guten dritten Platz beenden. Auch in der Meisterschaft liegt er zurzeit auf dem dritten Platz. Zuhause in der Werkstatt wurde der Rennbuggy genau untersucht. Leider ist der Schaden durch den Auffahrunfall größer als angenommen und so muss Winninger beim nächsten Rennen eine Zwangspause einlegen. „Natürlich ist dies ärgerlich. Wir fahren aber alle nur zum Spaß. Die Zeit zwischen den Rennen ist oft sehr knapp, und arbeiten gehen müssen alle im Fahrerfeld“, sagte der junge Ernsthofner.