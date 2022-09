Neues Buch von St. Valentiner: Das Duell der Großmütter geht weiter

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Einen Namen gemacht hat sich Hannes Wirlinger als Drehbuchautor für Soko Kitzbühel. Bei der Kultserie war der gebürtige St. Valentiner zehn Jahre lang einer der kreativen Köpfe im Hintergrund. Vor drei Jahren veröffentlichte er dann sein erstes Buch und feierte damit einen Riesenerfolg. Der Roman „Der Vogelschorsch“ wurde mit dem österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis im Bereich Jugendbuch ausgezeichnet.

Im Vorjahr beschritt der 51-Jährige mit „Das Duell der Großmütter“, einem Vorlesebilderbuch für Kinder ab vier Jahren, wieder neue Wege. Mit Erfolg, denn beim Tulipan-Verlag wünschte man sich für heuer eine zweite Geschichte. Seit Dienstag ist „Das Weihnachtsduell der Großmütter“ nun im Handel.

„Es sind die selben Figuren wie im ersten Buch“, verspricht Wirlinger ein Wiedersehen mit Oma Cäcilia, Großmutter Elfriede und ihren Enkeln Hubert und Otto sowie Kater Aurelius. Die beiden Großmütter waren in jungen Jahren erfolgreiche Turmspringerinnen und können es auch jetzt nicht lassen, aus allem einen Wettkampf zu machen. Weihnachten, das sie diesmal ausnahmsweise gemeinsam mit den beiden Buben feiern, ist da keine Ausnahme. Sie liefern sich Duelle, wer die perfekten Kekse aussticht und die schönsten Vanillekipferl rollt, welches Lied unterm Christbaum unbedingt gesungen werden muss und ob nun das Christkind oder der Weihnachtsmann die Geschenke bringt. „Die Geschichte war sehr lustig zu schreiben und ist aufgrund der vielen Komponenten turbulenter als das erste Buch“, erklärt Hannes Wirlinger.

Lustige Illustrationen von Volker Fredrich

Eingeflossen sind in die lustige Geschichte auch eigene Kindheitserinnerungen. „Wir hatten zu Weihnachten auch immer einen Truthahn und durften erst ins Zimmer mit dem Christbaum, wenn das Glöckchen geläutet hat“, schildert der Autor. Diese Rituale dürfen im neuen Buch natürlich ebenso wenig fehlen wie die aus dem ersten Buch bekannten Illustrationen von Volker Fredrich. „Es sind wieder sehr schöne und detaillierte Bilder entstanden, wo es viel zu sehen gibt. Ich bin damit sehr zufrieden“, freut sich Wirlinger über das fertige Buch, das für die Altersgruppe von 4 bis 99 Jahren zum Vorlesen oder selber Lesen angedacht ist. Ob aus den Duellen der sportlichen Großmütter nun eine Serie wird, steht noch nicht fest. „Wir warten noch ab, wie dieses Buch läuft. Ideen für ein drittes Buch gäbe es aber schon“, schmunzelt Wirlinger. Gut angekommen ist jedenfalls das erste Großmütter-Buch, denn der hessische Rundfunk gestaltete daraus ein 45-minütiges Hörspiel. „Das hat mich sehr gefreut“, ist Wirlinger mit Recht stolz.

Hörspiel vom ersten Duell der Großmütter

Neben seiner eigenen literarischen Tätigkeit widmete sich Hannes Wirlinger im Sommer auch der Weitergabe seines Wissens. Gemeinsam mit Lektorin Natalie Tornai vermittelte er im Lehrgang „Die Kunst des Schreibens“ in der Schule der Phantasie in Wien die Grundlagen des Erzählens und wie aus einer Idee eine Geschichte wird. „Das war sehr toll und inspirierend. Das möchte ich auch für Schulen, Jugendliche und Kinder anbieten“, erklärt der Mostviertler. An Arbeit wird es künftig jedenfalls nicht mangeln. So stehen weiterhin Lesungen mit dem „Vogelschorsch“ auf dem Programm und erste Gespräche mit einer Drehbuchagentur hat Wirlinger auch bereits wieder geführt.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.