Bezirk Amstetten: Alles bereit für einen heißen Sommer

Mit Mai startet traditionsgemäß die Badesaison im Bezirk Amstetten. Witterungsbedingt blieben die Pforten der Bäder am 1. Mai heuer aber noch weitgehend geschlossen. Nur in Hausmening und Waidhofen konnte man sich bereits in die Fluten stürzen.

Das Erlebnisbad in Haag eröffnet heuer erst am Feiertag, dem 18. Mai. Das hat zwei Gründe, wie Bürgermeister Lukas Michlmayr erklärt: „Bis dahin ist sowieso nie sehr viel Betrieb. Außerdem sind die Stromkosten sehr gestiegen und die sparen wir uns für diese 18 Tage.“ Die Vorbereitungen laufen aber bereits auf Hochtouren und auch die Eintrittspreise bleiben trotz Teuerung unverändert. „Eine Tageskarte kostet für Erwachsene weiterhin 3,50 Euro und für Kinder 2,50 Euro“, sagt Bademeister Markus Lehmann.

Nachdem voriges Jahr beim Spaßbecken die Farben des Umlaufgitters auf Regenbogenfarben getauscht wurden, wurde das des großen Beckens heuer auf blau und anthrazit umgestellt, sodass das Becken größer wirkt. Die von Erwin Huber und Martin Stöckler veranstalteten Schwimmkurse sind schon großteils ausgebucht. Bei den Kinder-Schwimmkursen für Anfänger und Fortgeschrittene, die von Juli bis September stattfinden, sind noch einige Plätze frei. Die Kinder werden je nach Können in Gruppen aufgeteilt. Unterstützung erhält Stöckler von zehn Jugendlichen, die den Helferschein haben. „Wir bleiben unserem Standard treu. Ich hoffe, dass viele Besucher hereinströmen. Es soll ja ein sehr schöner Sommer werden“, sagt Lehmann voller Vorfreude.

Gemeinde investierte 50.000 Euro in St. Valentiner Bad

Das Freibad St. Valentin eröffnete witterungsbedingt nicht wie üblicherweise am 1. Mai, sondern wird erst eine Woche später am 8. Mai seine Pforten öffnen. Vor Beginn der Badesaison wurden zwei Hauptwasserpumpen gegen neue, energieeffizientere Pumpen und einige Klappen getauscht. „Die Stadtgemeinde investierte dafür über 50.000 Euro. Wir sparen so einige tausend Kilowatt pro Jahr“, erklärt Bademeister Arnold Schaub. Um Energie zu sparen, werden Attraktionen wie die Rutsche bei Bedarf und nicht ab einer gewissen Uhrzeit eingeschaltet. Das Bademeister-Team rund um Melanie Inezberger und Arnold Schaub bekommt mit Ersatzbademeister Matthias Salinger Verstärkung. Salinger wird zwei Mal in der Woche die Vertretung übernehmen. Geplant sind auch einige Veranstaltungen. So findet am 1. Juli ein Luftmatratzenrennen für Kinder statt. Der Tauchsportverein St. Valentin veranstaltet am 26. August die 12. Unterwasser-UNO-Staatsmeisterschaften.

„Bike2Bath“ feiert am 13. Mai Premiere

Das Familien-Erlebnisbad in St. Peter/Au wird ab 10. Mai geöffnet. „Wir verpassen der Anlage gerade den letzten Schliff. Alles wird von der Pike auf durchgereinigt, ehe es in den kommenden Tagen ans Füllen der Becken geht“, sagt Bademeister Franz Brenn. Die Öffnungszeiten bleiben wie in den Vorjahren an Badetagen täglich von 10 bis 19 Uhr, an Wochenenden in den Ferien ist das Freibad von 9 bis 19 Uhr geöffnet. „Die Saison im Vorjahr war sehr gut. Wir hatten viele Badetage und wirklich guten Besuch“, hofft der Bademeister, auch heuer an diesen Erfolg anschließen zu können.

Die Gemeinde St. Peter in der Au veranstaltet zum ersten Mal das Event „Bike2Bath“. Dabei sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, am 13. Mai mit dem Fahrrad zum Freibad zu kommen. Wer das tut, wird mit freiem Eintritt belohnt. Zusätzlich wird in Kooperation mit NÖ.Regional ein kostenloser Fahrrad-Check angeboten. Von 10 bis 16 Uhr werden die Bikes auf ihre Verkehrstauglichkeit überprüft. Selbst wenn die Temperaturen nicht alle zum Baden einladen sollten, werden bei den Drahteseln Luftdruck eingestellt, Bremsen und Schaltungen justiert und Ketten auf Verschleiß kontrolliert. In der Zwischenzeit lohnt sich der Besuch im Badbuffet, ein Sprung ins kühle Nass oder eine Testfahrt mit einem Lastenrad.

Gemeinderat Manfred Pferzinger erklärt: „Wir möchten Badbesucherinnen und -besucher dazu motivieren, öfter mit dem Fahrrad zum Bad zu kommen und die damit verbundenen Vorteile zu erkennen. Insbesondere kurze Strecken, wie zum Freibad, können im Alltag oft überraschend komfortabel mit dem Rad zurückgelegt werden. Das ist nicht nur gesund, sondern schont auch die Umwelt, spart Geld und macht Freude.“

