6-Jähriger im St. Valentiner Freibad reanimiert

Aufregung herrschte am Sonntagnachmittag im St. Valentiner Freibad. Ein 6-jähriger Bub einer syrischen Flüchtlingsfamilie war unbemerkt in das etwa 1,2 Meter tiefe Becken gefallen und trieb bereits reglos am Beckenboden. Von einem Badegast auf die Situation aufmerksam gemacht, sprang der Bademeister sofort in das Becken und barg den Buben aus dem Wasser. Er begann sofort mit Hilfe einer weiteren Bademeisterin mit der Reanimation des bereits bewusstlosen Kindes. Mit Erfolg, denn nach kurzer Reanimationszeit begann der Bub zu husten und erbrechen.

In der Zwischenzeit waren auch Sanitäter des Roten Kreuzes St. Valentin eingetroffen, die mit dem Notarztteam Linz Land die weitere Versorgung des Buben übernahmen. Gemeinsam mit seiner Mutter wurde er zur weiteren Behandlung in das Kinderkrankenhaus Linz geflogen. Nach Auskunft der anwesenden Notärzte bestand nach der erfolgreichen Reanimation keine Lebensgefahr mehr für den Buben. Er konnte selbstständig atmen und weinte.

Mit der Aufsichtspflicht des Buben war ein Onkel betraut. Die Erhebungen bezüglich einer allfälligen Verletzung der Aufsichtspflicht sind noch nicht abgeschlossen.

