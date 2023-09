„Der stärkste Tag, seitdem ich Bademeister bin“

Über eine sehr erfreuliche Badesaison kann man sich in Haag freuen. Insgesamt konnte man 27.000 Besucher verzeichnen, knapp weniger als im letzten Jahr. „Dadurch, dass das Wetter heuer etwas schlechter war als im Vorjahr, sind wir mit den Besucherzahlen absolut zufrieden“, meint der Haager Bademeister Markus Lehmann. „Die schönen Tage waren nämlich immer extrem voll“, fügt er hinzu. Man konnte sogar den stärksten Tag seit Beginn von Lehmanns Bademeister-Karriere vor fünf Jahren verzeichnen, an dem insgesamt 1.200 Besucher im Bad waren. Auch wenn der Beginn der Saison schleppend verlief, da Mai und Anfang Juni sehr verregnet und kalt waren, konnte man das in den Ferienmonaten kompensieren.

Auf Personalebene ist man in Haag ebenfalls breit aufgestellt. „Bei uns ist es nicht schwierig, Leute zu finden“, erklärt Lehmann. Man hat jedes Jahr mehrere Ferialpraktikanten, und alleine für den Bademeister gibt es drei weitere Vertretungen. Auch das Geschäft im Bad-Buffet stimmt. Mit einem der besten Buffets in den umliegenden Bädern lockt man die Gäste an. „Heuer haben wir uns auf Bosna spezialisiert, hier gab es sieben verschiedene Arten zu kaufen“, erklärt Buffet-Chef Bert Wieser.

Neue Rutsche als Besuchermagnet

In St. Peter/Au zieht man ebenfalls eine positive Bilanz der abgelaufenen Freibadsaison. „Unser Freibad war in diesem Sommer wieder sehr gut besucht und verzeichnete ein ähnlich gutes Ergebnis wie im Rekordsommer des Vorjahres. Wir hatten wieder viele Badetage und Badegäste“, erzählt Bademeister Franz Brenn. Erhöhter Umsatz konnte heuer beim Verkauf der Saisonkarten verzeichnet werden. Einen Besucheraufschwung verzeichnete das Freibad seit der Inbetriebnahme der Rutsche. „Die Rutsche ist natürlich ein besonderer Magnet für unsere Kinder und Jugendlichen. Leider hat die alte Pumpe zum Saisonstart den Geist aufgegeben. Wir konnten zeitnah eine neue Pumpe ankaufen und einbauen“, berichtet Bürgermeister Johannes Heuras und ergänzt: „Das Freibad ist jedes Jahr ein hoher Kostenpunkt im Gemeindebudget, aber gerade in heißen Sommern wie diesem ist es ein tolles Angebot für unsere Kinder und Familien. Deshalb ist es sehr erfreulich, dass dieses auch so gut angenommen wird.“

Die Rutsche im Freibad ist ein besonderer Magnet für die Kinder und Jugendlichen. Zur Freude von Bademeister Franz Brenn und Bürgermeister Johannes Heuras konnte die defekte Pumpe zeitgerecht ausgetauscht werden. Foto: Gemeinde St. Peter/Au

Luftmatratzen-Rennen als einer der Höhepunkte

Auch in St. Valentin ist man zufrieden mit der heurigen Badesaison. Mit insgesamt 24.500 Gästen liegt man genau im Durchschnitt der letzten Jahre. Die Monate Mai und Juni waren nicht sehr gut besucht, Juli und August dafür umso besser. Vor allem von 12. bis 26. August konnte man beinahe 8.000 Badegäste verzeichnen. Diese zwei Wochen haben auch das Minus von ca. 2.000 Besuchern, das man bis Ende Juli hatte, kompensiert. „Insgesamt sind die Zahlen stabil, es gibt aber immer Potenzial nach oben. Der Trend geht jedoch meiner Meinung nach bergauf“, erzählt Bademeister Arnold Schaub. Das Freibad in St. Valentin blieb heuer von schwereren Unfällen verschont, die üblichen Kleinigkeiten wie beispielsweise Abschürfungen konnte man verkraften. Die Highlights der diesjährigen Badesaison waren definitiv der Parcours, der vom Turnverein St. Valentin im Freibad veranstaltet wurde. Zudem gab es wieder das traditionelle Luftmatratzen-Rennen, aus dem man nächstes Jahr eine Charity-Veranstaltung machen will. Die Personalsuche gestaltet sich eher schwierig, auch wenn man drei Bademeister hat. „Wir versuchen das Ganze mit eher weniger Personal, dafür effektiver zu arbeiten“, meint Schaub. Auch das Geschäft im Bad-Buffet liegt im Durchschnitt der letzten Jahre.