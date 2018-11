Als Verantwortlicher und Obmann des Kultur-, Freizeit- und Sportausschusses ist es Gemeinderat Manuel Gelbenegger ein besonderes Anliegen, auch touristische Akzente im Marktbereich zu setzen.

Dazu gehört auch die Sanierung des Minigolfplatzes am Fuße des Stiftes. Er besteht bereits seit Jahrzehnten, ist schattig und wird in jeder Saision von über 2.000 Personen bespielt. Allerdings wies er bereits Abnutzungserscheinungen auf und die Wurzeln der Bäume haben die Bahnen beschädigt. Es war an der Zeit sie zu ersetzen.

Sanierung wird in zwei Etappen umgesetzt

„Um eine langfristige Lösung zu erreichen, wurden schadhafte Bäume entfernt und eine neue Einteilung der Spielbahnen vorgenommen. Die neuen Bahnen werden auf drei Etagen angeordnet, um die Wurzeln der Bäume nicht zu schädigen“, berichtet Gelbenegger.

Im Zentrum der Anlage soll eine freie grüne Fläche entstehen, auf der kleine Kinder spielen können, während ihre Eltern die Minigolfanlage nutzen.

Die Sanierung wird in zwei Etappen umgesetzt, der Spielbetrieb soll im Frühjahr 2019 wieder gewährleistet sein. Die Kosten für die neuen Bahnen werden sich auf rund 40.000 Euro belaufen. „Mein Dank gilt der Katholischen Jugend und auch dem Kameradschaftsbund für ihre Bereitschaft, auch weiterhin die Pflege und Betreuung des Minigolfplatzes zu übernehmen“, sagt Gelbenegger.