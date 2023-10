Breitbandausbau in Ernsthofner Ortsteilen

Das Projekt hat gemeinsam mit der „noegig“ erfolgreich gestartet. Mithilfe von „Glasfaserbotschaftern“ ist es gelungen, dass mehr als 50 Prozent der Haushalte auch anschließen werden. Dadurch konnte das Projekt realisiert werden und befindet sich bald in der Endphase. Laut Auskunft der „noegig“ können die genannten Ortsteile bis Ende 2023 fertiggestellt werden. Für den weiteren Ausbau im Ortsgebiet Ernsthofen und in anderen Ortsteilen ist man in der Planungsphase mit „Magenta“. Auch hier sollten die nächsten Schritte sowie der genaue Zeitplan bald bekannt sein.