Dass im Franz-Forster-Platz und dem umliegenden Areal Potenzial für einen weiteren multifunktionalen Stadtplatz steckt, ist bereits im St. Valentiner Stadtkonzept festgehalten. Im Rahmen eines kooperativen Planungsverfahrens, bei dem neben Experten auch die Bürger miteinbezogen wurden, wurden im Vorjahr Ideen für eine Neugestaltung des Platzes gesammelt.

Heuer geht es nun an die konkrete Umsetzung. „Wir sind gerade in der Planungsphase. Im Stadtrat haben wir letzte Woche beschlossen, den Auftrag an die Landschaftsplanerin zu übergeben. Sie war auch schon am Ideenfindungsprozess beteiligt. In der nächsten Gemeinderatssitzung Ende März wollen wir dann einen Grundsatzbeschluss dazu fassen“, erklärt Stadtentwicklungs-Stadtrat Patrick Hagmüller.

Dass die Parkplätze am Franz-Forster-Platz erhalten bleiben müssen und am Areal dahinter Wohnraum entstehen soll, war eine Bedingung der Gemeinde. „Man weiß relativ genau, wo man hinwill. Wir werden aber noch Gespräche mit Anrainern und Gewerbetreibenden führen, um Details abzuklären“, betont Hagmüller, dass Kleinigkeiten wie etwa die Position einer Einfahrt oder die Anzahl an Fahrradständern noch deponiert werden können. „Es soll ja für alle eine Aufwertung des Platzes sein“, stellt Hagmüller klar.

Bevor man aber die Umgestaltung in Angriff nehmen kann, wird noch das neue Pumpwerk errichtet. Die Planungen dafür sind abgeschlossen, nun läuft die Ausschreibung. „Ich hoffe, dass wir am 29. April mit der Bautätigkeit beginnen können und sie im Herbst abgeschlossen ist, damit wir dann mit der Sanierung des Forster-Platzes anfangen können“, erklärt der für das Projekt zuständige Stadtrat Andreas Pum.

Das neue Pumpwerk soll vor allem zwei ganz wichtige Aufgaben erfüllen. „Damit haben wir die Starkregenereignisse im Griff. Ein Rückstau in den Kanälen soll nicht mehr passieren und auch eine Überflutung der Unterführung bei der Kutsam-Kreuzung soll es dann nicht mehr geben“, verrät Pum.