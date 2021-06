Tagesbetreuungsstätte und Arztpraxis nehmen immer mehr Form an. Im Oktober soll die Ordination von Michaela Sallinger ihren Betrieb aufnehmen. Zu Beginn des nächsten Jahres will die Gemeinde dann auch die Tagesbetreuungsstätte eröffnen, und damit interessierten zu pflegenden Personen eine Möglichkeit für ein Treffen und das Verbringen gemeinsamer gemütlicher Stunden bieten.

„Derzeit geht es darum, dass wir eine sinnvolle Betreiber-Struktur finden. Das kann zum Beispiel ein Verein sein. Es haben sich bereits interessierte Personen für die Funktion als Leiter oder als Hilfskraft gemeldet. Auch bei den Besuchern gibt es bereits erste Anfragen“, erklärt Bürgermeister Karl Huber.

Kombination Tagesbetreuung und Arztpraxis

Er verweist auf die sinnvolle Kombination mit der Arztpraxis. Neben dem Warteraum wird es die Möglichkeit geben, sich in der Betreuungsstätte einen Kaffee zu holen. „Das führt zu einem wichtigen gegenseitigen Austausch“, ist Huber überzeugt. Als Zielgruppe gibt es in der Gemeinde unter anderem die beiden Betreutes-Wohnen-Einrichtungen. Platz soll es übrigens für 10 bis 15 Personen geben. „Wir sind auch Natur-im-Garten-Gemeinde. Daher ist es uns besonders wichtig, dass auch die Außenanlagen so errichtet werden, dass sie im Einklang mit den Vorgaben von Natur-im-Garten stehen. Es soll ein Vorzeigeprojekt sein“, führt Huber weiter aus.

Nachdem die für 6. Mai geplante Informationsveranstaltung Corona-bedingt abgesagt werden musste, ist nun am 3. August ab 19 Uhr in der Volksschule eine Informationsveranstaltung geplant.