Neue Straße für Haager Holzleiten-Siedlung

Nach dem Ausbau der Siedlung in Holzleiten, wo in den vergangenen Jahren an die 70 neue Häuser entstanden, investiert die Gemeinde nun in den Straßenbau. „Die Siedlungsentwicklung ist hier abgeschlossen. Es haben sich hier viele junge Familien angesiedelt, die jetzt natürlich auf fertige Straßen warten“, erklärt Bürgermeister Lukas Michlmayr.

Abgeschlossen ist bereits der Gehsteig neben der Landesstraße. Von links: Bürgermeister Lukas Michlmayr und Stadtrat Johann Feuerhuber. Foto: Führer

Daher begannen nun die Arbeiten am ersten Teilstück. Die Errichtung der Straßen soll bis 2024 gänzlich abgeschlossen sein. Der erste Teil soll Ende Juni asphaltiert werden. „Wir werden auch grüne Elemente einbauen und Maßnahmen setzen, die zu einer Geschwindigkeitsreduktion führen. Außerdem ist auch eine 30er-Beschränkung geplant“, führt Michlmayr weiter aus. Das Ganze soll für eine deutlich höhere Verkehrssicherheit sorgen. Für den aktuellen Bauabschnitt, der gut 200 Meter lang ist, rechnet man seitens der Gemeinde mit Kosten von etwa 250.000 bis 300.000 Euro.

Weiters investierte die Stadt Haag in Holzleiten auch in einen Gehweg entlang der Landesstraße. „Damit können die Bewohner sicher die Bushaltestelle erreichen“, sagt Michlmayr. Hier sind die Arbeiten bereits abgeschlossen.

