Die Wanderstrecke ist fixiert

In der Vorwoche wurde die Wanderstrecke für den Baumblütenwandertag am 30. April in St. Michael am Bruckbach vom Organisationsteam begangen und fixiert.

Die Strecke wird wie in den letzten Jahren beim Vereinshaus starten. Nach rund acht Kilometern und zwei Labstellen erwartet die Wanderer ein Hochgenuss an bäuerlichen Schmankerln. Davor müssen aber noch viele Handgriffe getätigt werden. Vor allem die Haschee-, Fleisch- und Grammelknödel vorzubereiten, ist für die Bäuerinnen von St. Michael immer wieder eine Herausforderung. „Wir freuen uns jedes Jahr, wenn die Leute zu unserem Wandertag kommen und die Knödel, das Geselchte und die Mehlspeisen wertschätzen“, betont Bäuerin Claudia Ratzberger.

Der Wandertag findet traditionellerweise am letzten Sonntag im April statt. Das Datum fällt dieses Jahr mit dem Maibaumfest zusammen. Dieser wird am Samstagabend mit musikalischer Umrahmung der TMK St. Michael von der Freiwilligen Feuerwehr aufgestellt. Für das leibliche Wohl sorgt die Dorferneuerung St. Michael im Vereinshaus sowie die KJL in der Wanderbar. Diese Bar wird auch am Sonntagnachmittag wieder geöffnet, um das Wochenende mit einer Wandertags-Aftershowparty ausklingen zu lassen.

