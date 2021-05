Der erste Nachtragsvoranschlag des Jahres stand in der Gemeinderatssitzung am Montag der Vorwoche im Mittelpunkt. Notwendig geworden war dieser vor allem aus zwei Gründen: wegen einer 500.000 Euro-Darlehensaufnahme für den Neubau des Kindergartens in Haidershofen und 300.000 Euro für die Errichtung des neuen Nahversorgers in Dorf an der Enns. Ein zweiter Nachtragsvoranschlag wird dann im Herbst folgen.

In den neuen dreigruppigen Kindergarten auf den Pfarrgründen in Haidershofen investiert die Gemeinde rund 1,6 Millionen Euro. Dafür wurden in der Sitzung sämtliche Aufträge für die Neuerrichtung vergeben. „Bezüglich Kindergarten ist alles vom Land abgesegnet. Baubeginn wird Ende August/Anfang September sein, in Betrieb gehen wird er dann mit Beginn der Kindergartensaison 2022/ 23“, informiert Bürgermeister Manfred Schimpl, der froh ist, dass die Auftragssumme noch nicht beeinflusst wurde durch die Preiserhöhungen in der Baubranche.

Der Kindergarten wird eine Nutzfläche von 713 Quadratmeter aufweisen, die Terrasse wird rund 200 Quadratmeter groß werden und der Garten etwas mehr als 2.900 Quadratmeter umfassen. Die beiden Gruppen der Provisorien am Gemeindeamt in Vestenthal und in der Mittelschule werden im nächsten Herbst in diesen Neubau übersiedeln.

Auch für einen neuen Nahversorger in Dorf an der Enns wurden in der Sitzung die Weichen gestellt und die örtliche Raumordnung geändert. „Die Änderung der Widmung war notwendig, damit wir das Projekt umsetzen können“, erklärt der Ortschef. Vergeben wurden auch die Aufträge für Kanal und Wasser für die neuen Parzellierungen in Vestenthal und die Errichtung eines Retentionsbeckens mit einem Stauvolumen von 800 Kubikmetern.