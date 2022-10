Spatenstich für das Großprojekt Sicherheitszentrum in Haag

„Es ist nicht selbstverständlich, dass der Landeshauptfrau-Stellvertreter zu einem Spatenstich kommt“, freute sich Bürgermeister Lukas Michlmayr am vergangenen Donnerstag über den Besuch von Stephan Pernkopf. Dass auch Landesfeuerwehr-Kommandantstellvertreter Martin Boyer und der Präsident des NÖ Roten Kreuzes, Josef Schmoll, den Weg nach Haag fanden, unterstreicht, dass am Grundstück unterhalb des Seniorenzentrums alles andere als ein alltäglicher Spatenstich über die Bühne ging.

„Es ist ein Vorzeigeprojekt, wie es besser nicht sein kann“, lobte Pernkopf die Zusammenarbeit von Feuerwehr und Rotem Kreuz, die nun in einem acht Millionen Euro teuren gemeinsamen Sicherheitszentrum gipfelt. Bis dahin war es aber ein langer Weg.

Erste Gespräche gab es bereits vor zehn Jahren

Feuerwehrkommandant Andreas Zöchlinger sprach zwar von einem „wunderschönen Tag für Feuerwehr und Rotes Kreuz“, erinnerte aber auch daran, dass es bereits vor zehn Jahren erste Gespräche über ein derartiges Projekt gegeben habe und die Organisationen nun über 3.000 Stunden Planungsarbeit geleistet hätten. Besonderen Dank richtete er an Bürgermeister Michlmayr. „Ohne deine Initiative hätten wir das Projekt nicht so weit bringen können, wie es jetzt ist“, stellte er klar. In eine ähnliche Kerbe schlug auch Rot-Kreuz-Präsident Schmoll, der Michlmayr in dieser Causa als „wirklich lästig“ bezeichnete. „Für diese Hartnäckigkeit muss ich dir danken“, ergänzte er. Diese Hartnäckigkeit stellte der Stadtchef dann auch bei den Verhandlungen mit dem Land unter Beweis. Zwei Millionen Euro Förderung waren das Ergebnis. „Ohne diese Unterstützung wäre solch ein Projekt nicht möglich“, bedankte sich Michlmayr.

Aufgrund des schönen Wetters wurde der für November geplante Baustart um drei Wochen vorverlegt. Fertiggestellt sein soll das Großprojekt im Herbst 2024.

