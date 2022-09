Spatenstich für den Feuerwehrhaus-Zubau in St. Valentin

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Feuerwehren sind da, wenn sie gebraucht werden. Viele Feuerwehrmänner und -frauen – ob ehrenamtlich oder beruflich – leisten tagtäglich Großartiges. Neben dem persönlichen Einsatz ist die optimale Ausrüstung ein Garant für schnelles und sicheres Eingreifen im Not- und Katastrophenfall. Dafür wird nun bei der FF Stadt St. Valentin gesorgt.

Kommandant Peter Spanyar bei seiner Ansprache im Rahmen der Spatenstichfeier. Foto: Fuchs

Bereits vor mehreren Jahren, noch unter Kommandant Rupert Strasser, wurde mit ersten Gesprächen über einen Zubau beim bestehenden Feuerwehrhaus begonnen: Eine Erweiterung der Stellflächen und vor allem die Errichtung eines Katastrophenschutzlagers waren die Idee. Viele Unwetter, Hochwasser oder vielerlei andere Einsätze hatten die Notwendigkeit aufgezeigt.

Grundsatzbeschluss für Projekt im Jahr 2020

Nach vielen Stunden an Vorbereitung, Planung, Projektbesprechungen und Finanzierungsplanung wurde schließlich 2020 der Grundsatzbeschluss für das Projekt im Gemeinderat einstimmig getroffen. Nach entsprechender Planung und erfolgter Genehmigung konnte mit der Ausschreibung der Gewerke und deren Vergabe losgelegt werden. Die Halle wird direkt an die Waschbox angebaut, dadurch kann diese auch um zwei Meter verbreitert werden. Die Gesamterrichtungskosten betragen rund 708.000 Euro. Die Mannschaft wird so viel Eigenleistung wie möglich einbringen.

Abrissarbeiten starteten schon Mitte Juli

Der Startschuss für die Vorbereitungs- und Abrissarbeiten fiel bereits Mitte Juli. Am vergangenen Mittwoch fand nun eine Spatenstichfeier statt, zu der das Kommando eingeladen hatte. Vertreter der Stadtpolitik, angeführt von Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr und Vizebürgermeister Ferdinand Bogenreiter, Amtsleiter Rudolf Steinke, die Beamten des Bauamtes und Grundstücksanrainer waren der Einladung von Kommandant Peter Spanyar, Stellvertreter Michael Prehofer und dem Leiter des Verwaltungsdienstes, Thomas Poperahatzky, gefolgt. Peter Spanyar erläuterte nach seiner Begrüßungsansprache in einem umfassenden Referat viele Themen des Feuerwehrwesens und lobte den Mannschaftskader für die geleistete und laufende Arbeit. Spanyar erwähnte auch die gute Kameradschaft in der Wehr, das gute gemeinsame Klima mit den übrigen örtlichen Wehren, das gute Verhältnis zur Stadtpolitik und zu den Bewohnern der Stadt und vor allem zur Nachbarschaft.

