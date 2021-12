Spatenstich für das Großprojekt in Strengberg

56 Eigentumswohnungen und einen Mehrzwecksaal der Gemeinde errichtet die Simader GmbH an der B1.

Um das Projekt Unterbergerhof, das sieben Gebäude umfassen wird, realisieren zu können, wurden das ehemalige Gasthaus Steinkellner und das ehemalige Kaufhaus Hödl Ende November abgerissen. In der Vorwoche wurde nun die nächste Projektphase gestartet. Am Montag unterzeichnete die Gemeinde den Kaufvertrag für den Mehrzwecksaal, am Dienstag erfolgte dann mit dem Spatenstich der Startschuss für das Großprojekt. Vorgenommen wurde dieser von Vertretern der Gemeinde rund um Bürgermeister Johann Bruckner sowie Vertretern der Firma Simader, des Generalunternehmers Habau sowie der Dornstädter Architekten ZT GesmbH.

David und Johann Simader lobten die positive Zusammenarbeit mit der Gemeinde und betonten, dass mit dem Bau des Projekts trotz Pandemie und Winterbeginn planmäßig begonnen werden könne. Die Fertigstellung ist für Mitte 2023 geplant.